https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html

Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников

Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников - РИА Новости, 07.01.2025

Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников

Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T11:23:00+03:00

2025-01-07T11:23:00+03:00

2025-01-07T11:23:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия богата талантами и обеспечивает высокое качество их подготовки, что подтверждают успехи школьников. Уточняется, что ученики приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ. "В России активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 миллионов обучающихся", – заключил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981197912.html

https://ria.ru/20240720/olimpiada-1960929167.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов