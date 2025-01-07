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Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников - РИА Новости, 07.01.2025
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11:23 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников - РИА Новости, 07.01.2025
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T11:23:00+03:00
2025-01-07T11:23:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия богата талантами и обеспечивает высокое качество их подготовки, что подтверждают успехи школьников. Уточняется, что ученики приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ. "В России активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 миллионов обучающихся", – заключил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20241102/spetsoperatsiya-1981197912.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников

Россия вошла в пятерку ведущих стран по итогам международных олимпиад школьников

CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
Всероссийская олимпиада школьников . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад школьников, ученики из РФ в 2024 году завоевали 42 награды, сообщается на сайте правительства.
"В 2024 году участники сборных завоевали 42 награды: 31 золотую, 9 серебряных и 2 бронзовые", - говорится в сообщении.
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По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия богата талантами и обеспечивает высокое качество их подготовки, что подтверждают успехи школьников.
Уточняется, что ученики приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Для команд были организованы учебно-тренировочные сборы на базе ведущих российских вузов и школ.
"В России активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около 7 миллионов обучающихся", – заключил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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