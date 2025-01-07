Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг

В РГО показали самые красивые арт-фотографии дикой природы России
"Байкал каждый год удивляет узорами, ледяными гротами, торосами и наплесками", — говорит автор снимка Анастасия Сахаревич. Кадр сделан на территории Бурятии, недалеко от бухты Ая.
"Байкал каждый год удивляет узорами, ледяными гротами, торосами и наплесками", — говорит автор снимка Анастасия Сахаревич. Кадр сделан на территории Бурятии, недалеко от бухты Ая.
"Сердцем Якутии" назвала снимок Наталия Полякова.
"Сердце бьется чаще, когда республика открывает тебе свое, показывает его, спрятанное среди гор и болот", — рассказывает она. И подчеркивает, что коррекция геометрии не производилась!
"Сердцем Якутии" назвала снимок Наталия Полякова.
"Сердце бьется чаще, когда республика открывает тебе свое, показывает его, спрятанное среди гор и болот", — рассказывает она. И подчеркивает, что коррекция геометрии не производилась!
"Фото снято ранним майским утром на чудесном лугу с полевыми цветами. В этот период распускаются дикие тюльпаны и рябчики. Эта завораживающая красота рождается на рассвете, когда солнце подсвечивает капельки росы", — поясняет Елена Куликова.
Она назвала этот кадр "Волшебный луг". Он сделан в Волгоградской области.
"Фото снято ранним майским утром на чудесном лугу с полевыми цветами. В этот период распускаются дикие тюльпаны и рябчики. Эта завораживающая красота рождается на рассвете, когда солнце подсвечивает капельки росы", — поясняет Елена Куликова.
Она назвала этот кадр "Волшебный луг". Он сделан в Волгоградской области.
"Мандарин в лучах рассвета" — так назвал свой снимок Юрий Смитюк.
"Краснокнижные птицы каждую весну прилетают на гнездование в Приморский край. Мандаринки считаются символом брака и супружеской верности, так как они живут парами и образуют семью один раз в жизни".
"Мандарин в лучах рассвета" — так назвал свой снимок Юрий Смитюк.
"Краснокнижные птицы каждую весну прилетают на гнездование в Приморский край. Мандаринки считаются символом брака и супружеской верности, так как они живут парами и образуют семью один раз в жизни".
Антон Антонов назвал свою фотографию "Линии судьбы". Кадр сделан в Крыму.
"Удивительна фактура и контрасты ствола крымского можжевельника, которые проявились на рассвете благодаря выглянувшему из-за гор Караул-Оба солнцу", — вспоминает он.
Антон Антонов назвал свою фотографию "Линии судьбы". Кадр сделан в Крыму.
"Удивительна фактура и контрасты ствола крымского можжевельника, которые проявились на рассвете благодаря выглянувшему из-за гор Караул-Оба солнцу", — вспоминает он.
В кадре, сделанном Ильей Трухановым, — живописные изгибы реки Чуя в селе Кош-Агач Республики Алтай.
"Фото снято с дрона. Когда я показал его местным жителям, они были в восторге и удивлялись, что живут в таком красивом месте", — рассказал он.
В кадре, сделанном Ильей Трухановым, — живописные изгибы реки Чуя в селе Кош-Агач Республики Алтай.
"Фото снято с дрона. Когда я показал его местным жителям, они были в восторге и удивлялись, что живут в таком красивом месте", — рассказал он.
"Горы хранят много тайн. Только самые смелые могут приблизиться к ним и пройти испытание на прочность. Награда не заставит себя ждать. Скала Дракон прячет внутри красивейший водопад, скрытый от глаз", — говорит автор снимка Оксана Мыльникова.
Этот кадр она сделала в Дагестане и назвала его "Огнедышащий страж".
"Горы хранят много тайн. Только самые смелые могут приблизиться к ним и пройти испытание на прочность. Награда не заставит себя ждать. Скала Дракон прячет внутри красивейший водопад, скрытый от глаз", — говорит автор снимка Оксана Мыльникова.
Этот кадр она сделала в Дагестане и назвала его "Огнедышащий страж".
"С высоты птичьего полета обычные ландшафты превращаются в удивительные картины, словно природа общается с нами через них", — объясняет Елена Пахалюк.
Снимок сделан в Нижегородской области и напомнил автору охотящееся животное. Потому кадр и назван "Охотник".
"С высоты птичьего полета обычные ландшафты превращаются в удивительные картины, словно природа общается с нами через них", — объясняет Елена Пахалюк.
Снимок сделан в Нижегородской области и напомнил автору охотящееся животное. Потому кадр и назван "Охотник".
Юрий Смитюк фотографировал белух в Приморье. Они охотились на стаи рыб подо льдом Амурского залива, у маяка Токаревского, и заплыли в незамерзающую полынью, чтобы набрать в легкие воздуха.
Юрий Смитюк фотографировал белух в Приморье. Они охотились на стаи рыб подо льдом Амурского залива, у маяка Токаревского, и заплыли в незамерзающую полынью, чтобы набрать в легкие воздуха.
Андрей Сердюченко сделал фотографию "Выжившие" в Ханты-Мансийском автономном округе. "Проезжая мимо лесополосы, увидел двух одиноко сидящих птиц на минималистичном фоне высохших деревьев", — рассказал он о месте съемки.
Андрей Сердюченко сделал фотографию "Выжившие" в Ханты-Мансийском автономном округе. "Проезжая мимо лесополосы, увидел двух одиноко сидящих птиц на минималистичном фоне высохших деревьев", — рассказал он о месте съемки.
Артур Канатов назвал фотографию "Хребет". "Гряды гор на контрасте света и тени, напоминающие тянущийся к горизонту хребет существа. Вершина каждого гребня освещается закатным солнцем и отбрасывает тень на соседа", — описал он красоту гор в Дагестане.
Артур Канатов назвал фотографию "Хребет". "Гряды гор на контрасте света и тени, напоминающие тянущийся к горизонту хребет существа. Вершина каждого гребня освещается закатным солнцем и отбрасывает тень на соседа", — описал он красоту гор в Дагестане.