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Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг - РИА Новости, 07.01.2025
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Туризм
 
08:00 07.01.2025 (обновлено: 08:06 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/rgo-1987274806.html
Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг
Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг - РИА Новости, 07.01.2025
Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг
Русское географическое общество (РГО) ежегодно проводит конкурс "Самая красивая страна". Участником может стать каждый, ограничений по полу, месту жительства,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:00:00+03:00
2025-01-07T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) ежегодно проводит конкурс "Самая красивая страна". Участником может стать каждый, ограничений по полу, месту жительства, возрасту — никаких. Требование одно: кадры должны быть сделаны на территории России. Лучшие арт-фотографии природы, вызывающие сильные эмоции и создающие необычные образы — от макромира до съемок с высоты птичьего полета, — в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
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Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг

В РГО показали самые красивые арт-фотографии дикой природы России

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) ежегодно проводит конкурс "Самая красивая страна". Участником может стать каждый, ограничений по полу, месту жительства, возрасту — никаких. Требование одно: кадры должны быть сделаны на территории России. Лучшие арт-фотографии природы, вызывающие сильные эмоции и создающие необычные образы — от макромира до съемок с высоты птичьего полета, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Анастасия Сахаревич, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Байкал каждый год удивляет узорами, ледяными гротами, торосами и наплесками", — говорит автор снимка Анастасия Сахаревич. Кадр сделан на территории Бурятии, недалеко от бухты Ая.

Клыки

"Байкал каждый год удивляет узорами, ледяными гротами, торосами и наплесками", — говорит автор снимка Анастасия Сахаревич. Кадр сделан на территории Бурятии, недалеко от бухты Ая.

© Фото : Анастасия Сахаревич, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
1 из 11
© Фото : Наталия Полякова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Сердцем Якутии" назвала снимок Наталия Полякова.

"Сердце бьется чаще, когда республика открывает тебе свое, показывает его, спрятанное среди гор и болот", — рассказывает она. И подчеркивает, что коррекция геометрии не производилась!

Сердце Якутии

"Сердцем Якутии" назвала снимок Наталия Полякова.

"Сердце бьется чаще, когда республика открывает тебе свое, показывает его, спрятанное среди гор и болот", — рассказывает она. И подчеркивает, что коррекция геометрии не производилась!

© Фото : Наталия Полякова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
2 из 11
© Фото : Елена Куликова , участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Фото снято ранним майским утром на чудесном лугу с полевыми цветами. В этот период распускаются дикие тюльпаны и рябчики. Эта завораживающая красота рождается на рассвете, когда солнце подсвечивает капельки росы", — поясняет Елена Куликова.

Она назвала этот кадр "Волшебный луг". Он сделан в Волгоградской области.

Волшебный луг

"Фото снято ранним майским утром на чудесном лугу с полевыми цветами. В этот период распускаются дикие тюльпаны и рябчики. Эта завораживающая красота рождается на рассвете, когда солнце подсвечивает капельки росы", — поясняет Елена Куликова.

Она назвала этот кадр "Волшебный луг". Он сделан в Волгоградской области.

© Фото : Елена Куликова , участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
3 из 11
© Фото : Юрий Смитюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Мандарин в лучах рассвета" — так назвал свой снимок Юрий Смитюк.

"Краснокнижные птицы каждую весну прилетают на гнездование в Приморский край. Мандаринки считаются символом брака и супружеской верности, так как они живут парами и образуют семью один раз в жизни".

Мандарин в лучах рассвета

"Мандарин в лучах рассвета" — так назвал свой снимок Юрий Смитюк.

"Краснокнижные птицы каждую весну прилетают на гнездование в Приморский край. Мандаринки считаются символом брака и супружеской верности, так как они живут парами и образуют семью один раз в жизни".

© Фото : Юрий Смитюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
4 из 11
© Фото : Антон Антонов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Антон Антонов назвал свою фотографию "Линии судьбы". Кадр сделан в Крыму.

"Удивительна фактура и контрасты ствола крымского можжевельника, которые проявились на рассвете благодаря выглянувшему из-за гор Караул-Оба солнцу", — вспоминает он.

Линии судьбы

Антон Антонов назвал свою фотографию "Линии судьбы". Кадр сделан в Крыму.

"Удивительна фактура и контрасты ствола крымского можжевельника, которые проявились на рассвете благодаря выглянувшему из-за гор Караул-Оба солнцу", — вспоминает он.

© Фото : Антон Антонов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
5 из 11
© Фото : Илья Труханов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

В кадре, сделанном Ильей Трухановым, — живописные изгибы реки Чуя в селе Кош-Агач Республики Алтай.

"Фото снято с дрона. Когда я показал его местным жителям, они были в восторге и удивлялись, что живут в таком красивом месте", — рассказал он.

Изгибы реки Чуя

В кадре, сделанном Ильей Трухановым, — живописные изгибы реки Чуя в селе Кош-Агач Республики Алтай.

"Фото снято с дрона. Когда я показал его местным жителям, они были в восторге и удивлялись, что живут в таком красивом месте", — рассказал он.

© Фото : Илья Труханов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
6 из 11
© Фото : Оксана Мыльникова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Горы хранят много тайн. Только самые смелые могут приблизиться к ним и пройти испытание на прочность. Награда не заставит себя ждать. Скала Дракон прячет внутри красивейший водопад, скрытый от глаз", — говорит автор снимка Оксана Мыльникова.

Этот кадр она сделала в Дагестане и назвала его "Огнедышащий страж".

Огнедышащий страж

"Горы хранят много тайн. Только самые смелые могут приблизиться к ним и пройти испытание на прочность. Награда не заставит себя ждать. Скала Дракон прячет внутри красивейший водопад, скрытый от глаз", — говорит автор снимка Оксана Мыльникова.

Этот кадр она сделала в Дагестане и назвала его "Огнедышащий страж".

© Фото : Оксана Мыльникова, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
7 из 11
© Фото : Елена Пахалюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"С высоты птичьего полета обычные ландшафты превращаются в удивительные картины, словно природа общается с нами через них", — объясняет Елена Пахалюк.

Снимок сделан в Нижегородской области и напомнил автору охотящееся животное. Потому кадр и назван "Охотник".

Охотник

"С высоты птичьего полета обычные ландшафты превращаются в удивительные картины, словно природа общается с нами через них", — объясняет Елена Пахалюк.

Снимок сделан в Нижегородской области и напомнил автору охотящееся животное. Потому кадр и назван "Охотник".

© Фото : Елена Пахалюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
8 из 11
© Фото : Юрий Смитюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Юрий Смитюк фотографировал белух в Приморье. Они охотились на стаи рыб подо льдом Амурского залива, у маяка Токаревского, и заплыли в незамерзающую полынью, чтобы набрать в легкие воздуха.

Белухи в полынье

Юрий Смитюк фотографировал белух в Приморье. Они охотились на стаи рыб подо льдом Амурского залива, у маяка Токаревского, и заплыли в незамерзающую полынью, чтобы набрать в легкие воздуха.

© Фото : Юрий Смитюк, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
9 из 11
© Фото : Андрей Сердюченко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Андрей Сердюченко сделал фотографию "Выжившие" в Ханты-Мансийском автономном округе. "Проезжая мимо лесополосы, увидел двух одиноко сидящих птиц на минималистичном фоне высохших деревьев", — рассказал он о месте съемки.

Выжившие

Андрей Сердюченко сделал фотографию "Выжившие" в Ханты-Мансийском автономном округе. "Проезжая мимо лесополосы, увидел двух одиноко сидящих птиц на минималистичном фоне высохших деревьев", — рассказал он о месте съемки.

© Фото : Андрей Сердюченко, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
10 из 11
© Фото : Артур Канатов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Артур Канатов назвал фотографию "Хребет". "Гряды гор на контрасте света и тени, напоминающие тянущийся к горизонту хребет существа. Вершина каждого гребня освещается закатным солнцем и отбрасывает тень на соседа", — описал он красоту гор в Дагестане.

Хребет

Артур Канатов назвал фотографию "Хребет". "Гряды гор на контрасте света и тени, напоминающие тянущийся к горизонту хребет существа. Вершина каждого гребня освещается закатным солнцем и отбрасывает тень на соседа", — описал он красоту гор в Дагестане.

© Фото : Артур Канатов, участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
11 из 11
 
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