Необычные кадры природы России: линии судьбы, клыки и волшебный луг

© Фото : Елена Куликова , участник фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

"Фото снято ранним майским утром на чудесном лугу с полевыми цветами. В этот период распускаются дикие тюльпаны и рябчики. Эта завораживающая красота рождается на рассвете, когда солнце подсвечивает капельки росы", — поясняет Елена Куликова.

Она назвала этот кадр "Волшебный луг". Он сделан в Волгоградской области.