https://ria.ru/20250107/ran-1992715728.html

В РАН заявили об отсутствии организованной протестной силы в Белоруссии

В РАН заявили об отсутствии организованной протестной силы в Белоруссии - РИА Новости, 07.01.2025

В РАН заявили об отсутствии организованной протестной силы в Белоруссии

В Белоруссии отсутствует организованная сила, способная возглавить и повторить массовые выступления 2020 года, говорится в докладе Института мировой экономики и РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:13:00+03:00

2025-01-07T09:13:00+03:00

2025-01-07T09:13:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

светлана тихановская

евросоюз

российская академия наук

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В Белоруссии отсутствует организованная сила, способная возглавить и повторить массовые выступления 2020 года, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. После прошедших 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. "Маловероятно, что на этот раз возможное сохранение поста президента за Лукашенко вызовет резкую реакцию в стране. Это во многом связано как с сегодняшней геополитической ситуацией вокруг границ Белоруссии и жестким санкционным давлением на нее со стороны ЕС и США, так и с активной работой властных структур с населением", - говорится в докладе. Там отмечается, что прошедшие в 2024 году выборы в парламент и местные советы дали возможность белорусским властям проверить лояльность общества и продемонстрировали, что ситуация находится под контролем. "К тому же в обществе отсутствует на этот раз массовый запрос на изменения — скорее актуализировалась тема стабильности и предсказуемости. Белорусская элита полностью отошла от шока послевыборных протестов 2020 г. Кроме того, в стране отсутствует организованная сила, способная возглавить и повторить массовые выступления", - говорится в докладе. Также сообщается, что белорусская оппозиция распалась на ряд группировок, которые уехали за пределы Белоруссии и ищут финансовой поддержки стран Запада, а Тихановская, провозглашенная белорусской оппозицией "законным президентом" и "национальным лидером", в 2025 году определенно потеряет этот статус. "Других консолидирующих фигур у оппозиции нет. Оппозиционные группы за рубежом постепенно деградируют, конкурируя друг с другом в борьбе за выделяемые западными странами ресурсы. Очевидно, что на ближайшую перспективу никто из белорусских оппозиционеров не сможет стать серьезным конкурентом для Лукашенко", - отмечается в докладе ИМЭМО РАН.

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html

https://ria.ru/20250106/lukashenko-1992677243.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, светлана тихановская, евросоюз, российская академия наук