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Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
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13:58 07.01.2025 (обновлено: 13:59 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/putiny-1992738541.html
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:58:00+03:00
2025-01-07T13:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
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в мире, тибет, китай, си цзиньпин
В мире, Тибет, Китай, Си Цзиньпин
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете

Путин направил Си Цзиньпину соболезнования из-за землетрясения в Тибете

© Фото из соцсетейПоследствия землетрясения в Тибете
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото из соцсетей
Последствия землетрясения в Тибете
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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