https://ria.ru/20250107/putiny-1992738541.html

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Тибете

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:58:00+03:00

2025-01-07T13:58:00+03:00

2025-01-07T13:59:00+03:00

в мире

тибет

китай

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992712801_0:303:960:843_1920x0_80_0_0_48cfafcdf4f2753f59a042f8f3e52ef9.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

https://ria.ru/20250107/tibet-1992713618.html

тибет

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тибет, китай, си цзиньпин