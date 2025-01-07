Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным
Путин назвал балет "Щелкунчик" в Мариинке шикарным
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга.
Во вторник глава государства созвонился с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки - участницей благотворительной акции "Елка желаний". Он помог ей исполнить мечту - посетить Санкт-Петербург. Девочка в течение нескольких дней, проведенных в Северной столице, знакомилась с главными достопримечательностями города и посмотрела балет "Щелкунчик" в Мариинском театре, о чём рассказала главе государства.
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"Щелкунчик" - очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка", - отреагировал Путин.
Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на "Щелкунчике" он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел "Щелкунчика" в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой.
Балет в постановке Юрия Григоровича, которая идет на сцене Большого театра, Путин тоже видел - в 2018 году на торжественном приеме по случаю Нового года.
Арина в ходе телефонного разговора с Путиным также рассказала, что ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга.
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"Очень важная вещь, когда человек знакомится с такой архитектурой, смотрит вокруг себя и видит эту гармонию - это не только глазу приятно, это воспитывает вкус", - сказал глава государства.
Он пожелал всего самого доброго в Новом году Арине и ее семье.
"Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались - точно так же, как вы исполнили мою", - поблагодарила президента школьница.
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