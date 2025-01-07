https://ria.ru/20250107/putin-1992737534.html

Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным

Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным - РИА Новости, 07.01.2025

Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным

Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:50:00+03:00

2025-01-07T13:50:00+03:00

2025-01-07T14:13:00+03:00

культура

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. Во вторник глава государства созвонился с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки - участницей благотворительной акции "Елка желаний". Он помог ей исполнить мечту - посетить Санкт-Петербург. Девочка в течение нескольких дней, проведенных в Северной столице, знакомилась с главными достопримечательностями города и посмотрела балет "Щелкунчик" в Мариинском театре, о чём рассказала главе государства. "Щелкунчик" - очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка", - отреагировал Путин. Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на "Щелкунчике" он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел "Щелкунчика" в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой. Балет в постановке Юрия Григоровича, которая идет на сцене Большого театра, Путин тоже видел - в 2018 году на торжественном приеме по случаю Нового года. Арина в ходе телефонного разговора с Путиным также рассказала, что ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга. "Очень важная вещь, когда человек знакомится с такой архитектурой, смотрит вокруг себя и видит эту гармонию - это не только глазу приятно, это воспитывает вкус", - сказал глава государства. Он пожелал всего самого доброго в Новом году Арине и ее семье. "Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались - точно так же, как вы исполнили мою", - поблагодарила президента школьница.

https://ria.ru/20241202/teatr-1986813641.html

https://ria.ru/20241229/rossotrudnichestvo-1991952645.html

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, горловка, владимир путин, джордж буш (младший), юрий григорович, мариинский театр, снг, большой театр