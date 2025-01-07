Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:50 07.01.2025 (обновлено: 14:13 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/putin-1992737534.html
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным - РИА Новости, 07.01.2025
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным
Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:50:00+03:00
2025-01-07T14:13:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
горловка
владимир путин
джордж буш (младший)
юрий григорович
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_c24d332397df64ec49ba202115c628ed.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга. Во вторник глава государства созвонился с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки - участницей благотворительной акции "Елка желаний". Он помог ей исполнить мечту - посетить Санкт-Петербург. Девочка в течение нескольких дней, проведенных в Северной столице, знакомилась с главными достопримечательностями города и посмотрела балет "Щелкунчик" в Мариинском театре, о чём рассказала главе государства. "Щелкунчик" - очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка", - отреагировал Путин. Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на "Щелкунчике" он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел "Щелкунчика" в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой. Балет в постановке Юрия Григоровича, которая идет на сцене Большого театра, Путин тоже видел - в 2018 году на торжественном приеме по случаю Нового года. Арина в ходе телефонного разговора с Путиным также рассказала, что ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга. "Очень важная вещь, когда человек знакомится с такой архитектурой, смотрит вокруг себя и видит эту гармонию - это не только глазу приятно, это воспитывает вкус", - сказал глава государства. Он пожелал всего самого доброго в Новом году Арине и ее семье. "Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались - точно так же, как вы исполнили мою", - поблагодарила президента школьница.
https://ria.ru/20241202/teatr-1986813641.html
https://ria.ru/20241229/rossotrudnichestvo-1991952645.html
санкт-петербург
россия
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2a63127758eb4323cc3d312e583b7ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, горловка, владимир путин, джордж буш (младший), юрий григорович, мариинский театр, снг, большой театр
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Горловка, Владимир Путин, Джордж Буш (младший), Юрий Григорович, Мариинский театр, СНГ, Большой театр
Путин назвал балет "Щелкунчик" шикарным

Путин назвал балет "Щелкунчик" в Мариинке шикарным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается по телефону
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал шикарным балет "Щелкунчик" в постановке Мариинского театра Санкт-Петербурга.
Во вторник глава государства созвонился с девятиклассницей Ариной Порхал из Горловки - участницей благотворительной акции "Елка желаний". Он помог ей исполнить мечту - посетить Санкт-Петербург. Девочка в течение нескольких дней, проведенных в Северной столице, знакомилась с главными достопримечательностями города и посмотрела балет "Щелкунчик" в Мариинском театре, о чём рассказала главе государства.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Большой театр начал аукцион по продаже билетов на балет "Щелкунчик"
2 декабря 2024, 10:39
"Щелкунчик" - очень хороший спектакль. Балет шикарный просто. Сказка, настоящая сказка", - отреагировал Путин.
Глава государства сам не раз смотрел знаменитый балет. Последний раз в Мариинском театре на "Щелкунчике" он был в декабре 2018 года в компании лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит. А в 2002 году вместе с российским лидером смотрел "Щелкунчика" в Мариинке занимавший тогда пост президента США Джордж Буш с супругой.
Балет в постановке Юрия Григоровича, которая идет на сцене Большого театра, Путин тоже видел - в 2018 году на торжественном приеме по случаю Нового года.
Арина в ходе телефонного разговора с Путиным также рассказала, что ей понравилась архитектура Санкт-Петербурга.
«
"Очень важная вещь, когда человек знакомится с такой архитектурой, смотрит вокруг себя и видит эту гармонию - это не только глазу приятно, это воспитывает вкус", - сказал глава государства.
Он пожелал всего самого доброго в Новом году Арине и ее семье.
"Хотелось вам пожелать счастья, благополучия, и чтобы ваши мечты сбывались - точно так же, как вы исполнили мою", - поблагодарила президента школьница.
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Трансляция "Щелкунчика" пройдет в Русском доме в 34 странах
29 декабря 2024, 05:41
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияГорловкаВладимир ПутинДжордж Буш (младший)Юрий ГригоровичМариинский театрСНГБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала