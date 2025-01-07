https://ria.ru/20250107/putin-1992703743.html
Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров
Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров - РИА Новости, 07.01.2025
Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении российских семей, с которыми встречался в прошлом году, среди них, в частности, были участники и... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T02:23:00+03:00
2025-01-07T02:23:00+03:00
2025-01-07T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении российских семей, с которыми встречался в прошлом году, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры.Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этот раз он встретил этот важный для всех христиан праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Среди участников богослужения был Александр Антонов из Татарстана — ветеран спецоперации, полностью потерявший зрение. Присутствовал в храме и Иван Багров — участник встречи главы государства со студентами-бойцами СВО, которая состоялась в Санкт-Петербурге. С собой он взял восьмилетнюю племянницу. На службе в Рождество была и юная участница "Движения первых" из Брянской области Ариана Барановская с мамой.Вместе с президентом праздник встретили и семьи участников программы "Время героев" Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова. В храм на Поклонной горе была приглашена и семья подмосковной школьницы Таисии Леоновой, чью мечту в рамках акции "Елка желаний" исполнил в этом году президент. Вместе с президентом на рождественской службе был десятилетний активист "Движения первых" Платон Медведков, который стал организатором добровольческой акции "Дети Курска — детям Шебекино". Вместе с ним на богослужении присутствовали его родители и двое младших братьев.Среди посетивших службу была и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Нижегородской области Инна Наумова, сын которой служит по контракту в зоне СВО. Она была доверенным лицом Путина на прошедших президентских выборах. Также рядом с президентом в это Рождество был 12-летний школьник из Москвы Захар Плохих, который в День народного единства 4 ноября вместе с главой государства участвовал в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На рождественской службе присутствовал и его отец — действующий участник СВО Василий Плохих, а также мама и младшая сестра.На богослужении в храме был сын еще одного участника СВО, который присутствовал на возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября — 16-летний студент из Подмосковья Тихон Порфирьев.На рождественской службе присутствовали полковник Александр Тихонов, майор Сергей Сивин и капитан медицинской службы Дарья Светяш, которые участвовали во встрече Путина с участниками программы "Время героев" в июне, а также председатель наблюдательного совета АНО "Центр стрелкового и авиационного спорта "Демянск" Михаил Попов, который создал один из самых эффективных дронов на оптоволокне "КВН".Также присутствовала богослужении и Марина Седнева — руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Брянской области, сын которой погиб в зоне проведения СВО. Она была доверенным лицом Путина на выборах президента и участвовала во встречах с доверенными лицами в январе и марте.Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе встретила и семья Уваровых — победитель конкурсного трека семейных сообществ "Родные-Любимые". Супруги Владислав и Юлия Уваровы вместе с сыновьями участвовали во встрече президента с участниками и победителями Всероссийских семейных конкурсов, которая прошла в январе прошлого года.Вместе со своими семьями на службу приехали подполковник Александр Урюпин и капитан, советник заместителя гендиректора "Росатома" Павел Якушев, которые в июне были на встрече Путина с участниками программы "Время героев".Также на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в этот день были вдова Героя России Ольга Чебнёва и президент благотворительного фонда "География и сердце" из Донецкой Народной Республики Дарья Федько, которая в феврале участвовала во встрече актива Народного фронта с президентом в рамках форума "Все для победы".
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Владимир Путин на Рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве
Владимир Путин на Рождественской службе в храме великомученика Георгия Победоносца в Москве
2025-01-07T02:23
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общество, москва, россия, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин встретил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров
Путин встретил Рождество Христово в окружении семей участников СВО и волонтеров
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении российских семей, с которыми встречался в прошлом году, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры.
Глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этот раз он встретил этот важный для всех христиан праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве
.
Среди участников богослужения был Александр Антонов из Татарстана — ветеран спецоперации, полностью потерявший зрение. Присутствовал в храме и Иван Багров — участник встречи главы государства со студентами-бойцами СВО, которая состоялась в Санкт-Петербурге
. С собой он взял восьмилетнюю племянницу. На службе в Рождество была и юная участница "Движения первых" из Брянской области
Ариана Барановская с мамой.
Вместе с президентом праздник встретили и семьи участников программы "Время героев" Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова. В храм на Поклонной горе была приглашена и семья подмосковной школьницы Таисии Леоновой, чью мечту в рамках акции "Елка желаний" исполнил в этом году президент.
Вместе с президентом на рождественской службе был десятилетний активист "Движения первых" Платон Медведков, который стал организатором добровольческой акции "Дети Курска
— детям Шебекино". Вместе с ним на богослужении присутствовали его родители и двое младших братьев.
Среди посетивших службу была и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Нижегородской области
Инна Наумова, сын которой служит по контракту в зоне СВО. Она была доверенным лицом Путина
на прошедших президентских выборах.
Также рядом с президентом в это Рождество был 12-летний школьник из Москвы Захар Плохих, который в День народного единства 4 ноября вместе с главой государства участвовал в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На рождественской службе присутствовал и его отец — действующий участник СВО Василий Плохих, а также мама и младшая сестра.
На богослужении в храме был сын еще одного участника СВО, который присутствовал на возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября — 16-летний студент из Подмосковья Тихон Порфирьев.
На рождественской службе присутствовали полковник Александр Тихонов, майор Сергей Сивин и капитан медицинской службы Дарья Светяш, которые участвовали во встрече Путина с участниками программы "Время героев" в июне, а также председатель наблюдательного совета АНО "Центр стрелкового и авиационного спорта "Демянск" Михаил Попов, который создал один из самых эффективных дронов на оптоволокне "КВН".
Также присутствовала богослужении и Марина Седнева — руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Брянской области, сын которой погиб в зоне проведения СВО. Она была доверенным лицом Путина на выборах президента и участвовала во встречах с доверенными лицами в январе и марте.
Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе встретила и семья Уваровых — победитель конкурсного трека семейных сообществ "Родные-Любимые". Супруги Владислав и Юлия Уваровы вместе с сыновьями участвовали во встрече президента с участниками и победителями Всероссийских семейных конкурсов, которая прошла в январе прошлого года.
Вместе со своими семьями на службу приехали подполковник Александр Урюпин и капитан, советник заместителя гендиректора "Росатома" Павел Якушев, которые в июне были на встрече Путина с участниками программы "Время героев".
Также на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в этот день были вдова Героя России Ольга Чебнёва и президент благотворительного фонда "География и сердце" из Донецкой Народной Республики Дарья Федько, которая в феврале участвовала во встрече актива Народного фронта с президентом в рамках форума "Все для победы".