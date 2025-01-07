https://ria.ru/20250107/putin-1992697581.html
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым - РИА Новости, 07.01.2025
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:07:00+03:00
2025-01-07T00:07:00+03:00
2025-01-07T00:52:00+03:00
россия
владимир путин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_1585337be4fd977693e59feea662cad2.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.Глава государства назвал Рождество светлым праздником, который дорог миллионам людей во всем мире. Как отметил Путин, Рождество дарит верующим радость и надежду, вдохновляет их на хорошие дела. В этот праздник россияне ощущают важность традиций, которые передаются из поколения в поколение, добавил президент.Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
https://ria.ru/20250107/putin-1992697386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992700402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74eeb1a016ad26fad9d4f84fd02f100c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, русская православная церковь
Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Путин поздравил россиян с праздником Рождества Христова