https://ria.ru/20250107/putin-1992697581.html

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым - РИА Новости, 07.01.2025

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:07:00+03:00

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2025-01-07T00:52:00+03:00

россия

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, телеграмма с поздравлениями опубликована на сайте Кремля.Глава государства назвал Рождество светлым праздником, который дорог миллионам людей во всем мире. Как отметил Путин, Рождество дарит верующим радость и надежду, вдохновляет их на хорошие дела. В этот праздник россияне ощущают важность традиций, которые передаются из поколения в поколение, добавил президент.Путин в ночь на 7 января посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

https://ria.ru/20250107/putin-1992697386.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь