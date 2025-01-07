Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР
Пушилин и Кириенко в рамках "Елки желаний" подарили подарки трем детям из ДНР
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки троим детям из ДНР, рассказал глава региона в Telegram-канале.
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"С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко исполнили мечты детей, которые написали на сайт всероссийской акции "Елка желаний", - написал Пушилин.
Шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова получили долгожданные подарки: Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава - об умной станции, а Таня очень хотела куклу, рассказал глава региона.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.