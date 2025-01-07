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Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР

Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР - РИА Новости, 07.01.2025

Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:44:00+03:00

2025-01-07T09:44:00+03:00

2025-01-07T09:44:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

сергей кириенко

денис пушилин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки троим детям из ДНР, рассказал глава региона в Telegram-канале. "С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко исполнили мечты детей, которые написали на сайт всероссийской акции "Елка желаний", - написал Пушилин. Шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова получили долгожданные подарки: Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава - об умной станции, а Таня очень хотела куклу, рассказал глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250104/falkov-1992473953.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин