Рейтинг@Mail.ru
Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/podarki-1992718461.html
Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР
Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР - РИА Новости, 07.01.2025
Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:44:00+03:00
2025-01-07T09:44:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
сергей кириенко
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки троим детям из ДНР, рассказал глава региона в Telegram-канале. "С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко исполнили мечты детей, которые написали на сайт всероссийской акции "Елка желаний", - написал Пушилин. Шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова получили долгожданные подарки: Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава - об умной станции, а Таня очень хотела куклу, рассказал глава региона. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250104/falkov-1992473953.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Денис Пушилин
Пушилин и Кириенко подарили подарки трем детям из ДНР

Пушилин и Кириенко в рамках "Елки желаний" подарили подарки трем детям из ДНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко в рамках акции "Елка желаний" подарили подарки троим детям из ДНР, рассказал глава региона в Telegram-канале.
«
"С первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко исполнили мечты детей, которые написали на сайт всероссийской акции "Елка желаний", - написал Пушилин.
Шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова получили долгожданные подарки: Даниил мечтал о подводном дроне, Мирослава - об умной станции, а Таня очень хотела куклу, рассказал глава региона.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в рамках акции Елка желаний исполнил мечту 16-летнего Савелия Щербакова из Москвы, который хотел, чтобы ему подарили гусли - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Глава Минобрнауки исполнил мечту 16-летнего мальчика с "Елки желаний"
4 января, 10:21
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала