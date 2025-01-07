https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

В Минобрнауки рассказали, когда вузы перейдут на новую систему образования

В Минобрнауки рассказали, когда вузы перейдут на новую систему образования - РИА Новости, 07.01.2025

В Минобрнауки рассказали, когда вузы перейдут на новую систему образования

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T02:21:00+03:00

2025-01-07T02:21:00+03:00

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общество

россия

валерий фальков

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что студенты, обучающиеся по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.Сейчас реализуется указ президента России о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

https://ria.ru/20241227/minobrnauki-1991722612.html

https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html

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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет