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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:10:00+03:00
2025-01-07T13:10:00+03:00
2025-01-07T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об укреплении российских войск и ниспослании им мудрости и мужества. "Прославляя в эти святые дни воплотившегося Спасителя, мы с надеждой воссылаем к Нему молитвы, дабы Он благословил отечество миром и процветанием, утвердил людей в вере и укрепил наше доблестное воинство, ниспослал мудрость и мужество всем, иже во власти суть. Господь Вседержитель судил вам совершать высокое служение президента России в непростое время испытаний, одарив Вас государственным умом и силой воли. Признателен Вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ", – говорится в опубликованном сайтом РПЦ патриаршем поздравлении президенту. Патриарх также поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина.
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РИА Новости
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россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством
Патриарх Кирилл в поздравлении Путину заявил, что молится об укреплении воинства