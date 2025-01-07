https://ria.ru/20250107/kirill-1992734035.html

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2025

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:10:00+03:00

2025-01-07T13:10:00+03:00

2025-01-07T13:10:00+03:00

россия

москва

владимир путин

михаил мишустин

валентина матвиенко

русская православная церковь

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об укреплении российских войск и ниспослании им мудрости и мужества. "Прославляя в эти святые дни воплотившегося Спасителя, мы с надеждой воссылаем к Нему молитвы, дабы Он благословил отечество миром и процветанием, утвердил людей в вере и укрепил наше доблестное воинство, ниспослал мудрость и мужество всем, иже во власти суть. Господь Вседержитель судил вам совершать высокое служение президента России в непростое время испытаний, одарив Вас государственным умом и силой воли. Признателен Вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ", – говорится в опубликованном сайтом РПЦ патриаршем поздравлении президенту. Патриарх также поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20250107/patriarkh-1992703046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, михаил мишустин, валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф, госдума рф