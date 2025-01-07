https://ria.ru/20250107/kapitoliy-1992704931.html

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал Зеленского посмешищем

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал Зеленского посмешищем - РИА Новости, 07.01.2025

Штурмовавший Капитолий "шаман" назвал Зеленского посмешищем

Владимир Зеленский стал посмешищем и в конечном счете потеряет себя из-за наркотиков, заявил в интервью РИА Новости американец Джейкоб Ченсли, который в костюме РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T03:22:00+03:00

2025-01-07T03:22:00+03:00

2025-01-07T05:52:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский стал посмешищем и в конечном счете потеряет себя из-за наркотиков, заявил в интервью РИА Новости американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году."Возможно он потеряет себя в куче кокаина… Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант", — отметил Ченсли, говоря о будущем Зеленского. Ченсли — один из самых известных участников событий 6 января, когда толпа протестующих ворвалась в конгресс, который должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Его фото в меховой шапке с рогами облетело все мировые СМИ.Он также отметил, что Зеленский стал посмешищем, который постоянно выглядит так, как будто у него насморк.Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.Ченсли в 2021 году был приговорен к тюремному заключению за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. В конце мая Ченсли вышел на свободу.Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20250106/shaman-1992641551.html

https://ria.ru/20250106/kapitolij-1992645821.html

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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, геннадий онищенко, российская академия образования, российская академия наук