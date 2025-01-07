https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html

В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата

В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата - РИА Новости, 07.01.2025

В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата

Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:52:00+03:00

2025-01-07T13:52:00+03:00

2025-01-07T16:11:00+03:00

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. "Со своей стороны, будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса", — сказал он.Как отметил Володин, речь идет об отказе от бакалавриата в пользу базового и специализированного высшего образования с 1 сентября следующего года. Парламентарий подчеркнул, что развитие экономики и технологический суверенитет России зависят от качества подготовки кадров.Он назвал этот шаг правильным для повышения качества образования.В пресс-службе Минобрнауки ранее сообщили РИА Новости, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин