Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 07.01.2025 (обновлено: 16:11 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата - РИА Новости, 07.01.2025
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата
Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:52:00+03:00
2025-01-07T16:11:00+03:00
общество
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. &quot;Со своей стороны, будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса&quot;, — сказал он.Как отметил Володин, речь идет об отказе от бакалавриата в пользу базового и специализированного высшего образования с 1 сентября следующего года. Парламентарий подчеркнул, что развитие экономики и технологический суверенитет России зависят от качества подготовки кадров.Он назвал этот шаг правильным для повышения качества образования.В пресс-службе Минобрнауки ранее сообщили РИА Новости, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_853865bacf92647e915d900c68953c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин
Общество, Вячеслав Володин
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата

Володин заявил, что Госдума поддержит идею отказа от бакалавриата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Студенты на лекции в университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
«

"Со своей стороны, будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса", — сказал он.

Как отметил Володин, речь идет об отказе от бакалавриата в пользу базового и специализированного высшего образования с 1 сентября следующего года. Парламентарий подчеркнул, что развитие экономики и технологический суверенитет России зависят от качества подготовки кадров.
Он назвал этот шаг правильным для повышения качества образования.
В пресс-службе Минобрнауки ранее сообщили РИА Новости, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
МГУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году
Вчера, 02:21
 
ОбществоВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала