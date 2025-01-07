https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата - РИА Новости, 07.01.2025
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата
Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:52:00+03:00
2025-01-07T13:52:00+03:00
2025-01-07T16:11:00+03:00
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. "Со своей стороны, будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса", — сказал он.Как отметил Володин, речь идет об отказе от бакалавриата в пользу базового и специализированного высшего образования с 1 сентября следующего года. Парламентарий подчеркнул, что развитие экономики и технологический суверенитет России зависят от качества подготовки кадров.Он назвал этот шаг правильным для повышения качества образования.В пресс-службе Минобрнауки ранее сообщили РИА Новости, что российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года, к этому времени ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин
Общество, Вячеслав Володин
В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата
Володин заявил, что Госдума поддержит идею отказа от бакалавриата