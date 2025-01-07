Эрдоган оценил нанесенный Сирии ущерб
Эрдоган заявил, что Сирии нанесен ущерб в 500 миллиардов долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 7 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирии причинен ущерб в более 500 миллиардов долларов, и призвал арабские страны к поддержке восстановления страны.
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"Мы переживаем период очень важных событий в нашем регионе. События, происходящие в Сирии, у нашего соседа с границей в 910 километров, представляют для нас особый интерес во всех отношениях… Ущерб, нанесенный этой стране за 13 лет политики массовых убийств, превышает 500 миллиардов долларов. Наши команды, посетившие Сирию, также утверждают, что картина на местах гораздо хуже, чем ожидалось. Очевидно, что Сирии необходимо определенное время для восстановления, а также поддержка арабского и исламского мира. Важно, чтобы международное сообщество внесло больший вклад в этот процесс", - заявил турецкий лидер, выступая во вторник в Анкаре.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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