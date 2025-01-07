https://ria.ru/20250107/elka-1992729962.html

Путин созвонился с девочкой из ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний"

Путин созвонился с девочкой из ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 07.01.2025

Путин созвонился с девочкой из ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний"

Президент Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T11:50:00+03:00

2025-01-07T11:50:00+03:00

2025-01-07T14:13:00+03:00

горловка

санкт-петербург

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

общество

елка желаний

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин позвонил по телефону Арине Порхал. Это девочка, которой 15 лет. Она из Горловки, ДНР. Она участвовала в проекте "Елка желаний", и ее желание Путин снял с этой елки. Она ученица девятого класса гимназии № 65 Горловки", — сказал он.Девочка мечтала посетить Санкт-Петербург. "В телефонной беседе президент поинтересовался, как проходит ее поездка. Девочка рассказала, что она была на "Щелкунчике" в Мариинке, посетила ледовое шоу, была в Царском Cеле, была на экскурсии в Мариинском дворце. В свою очередь, Путин сказал, что нужно обязательно, будучи в Петербурге, сходить и в Эрмитаж. Такое посещение тоже будет обязательно организовано для нее и ее сопровождающих", — рассказал Песков. Также в разговоре Путин и Арина тепло поздравили друг друга с Рождеством.Совсем недавно с разницей в год Арина потеряла своих родителей и сегодня живет в Горловке с семьей своей старшей совершеннолетней сестры, которая после трагедии взяла над ней опеку.Арина увлекается рисованием, музыкой и вокалом, с пяти лет занималась в вокальном ансамбле "Радуга" Дворца детского и юношеского творчества Горловки, состоит в российском движении детей и молодежи "Движение первых".Арина со старшей сестрой и племянником приехали в Санкт-Петербург 5 января, ранее в Северной столице семья ни разу не была. Их путешествие началось с обзорной экскурсии: девочка и ее близкие увидели основные достопримечательности города — Дворцовую площадь, стрелку Васильевского острова, Невский проспект, Зимний дворец, Казанский собор и храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор. Затем в спортивном комплексе "Юбилейный" они посмотрели ледовое шоу "Лебединое озеро". Семья также посетила Русский музей.

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https://ria.ru/20250107/chernyshenko-1992723550.html

https://ria.ru/20241224/putin-1991051358.html

горловка

санкт-петербург

донецкая народная республика

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Телефонный разговор Путина с Ариной Порхал из Горловки в рамках акции "Елка желаний" Владимир Путин поговорил по телефону с 9-классницей Ариной Порхал из Горловки – участницей благотворительной акции "Елка желаний". Глава государства помог осуществить мечту Арины о поездке в Санкт-Петербург. Вместе со старшей сестрой и племянником Арина впервые приехала в город на Неве, увидела его главные достопримечательности, посетила музеи, а также побывала на балете и ледовом шоу. 2025-01-07T11:50 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, санкт-петербург, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, общество, елка желаний