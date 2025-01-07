https://ria.ru/20250107/chernyshenko-1992723550.html

Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова

Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова - РИА Новости, 07.01.2025

Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:44:00+03:00

2025-01-07T10:44:00+03:00

2025-01-07T10:44:00+03:00

россия

азов

волгоград

дмитрий чернышенко

никита нагорный

новый год 2025

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990991757_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98072817753e920064262512f10576e2.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Ребенок пообщался со спортсменом по видеосвязи, позже должна состояться личная встреча. Планируется, что Нагорный проведет для Александра тренировку. Кроме того, вице-премьер Чернышенко исполнил мечту 12-летнего Михаила Овсянникова из Волгограда, который хотел баскетбольный мяч. Мальчику вручили мяч российского производства, который прошел сертификацию международной федерации. Также Михаилу подарили спортивную экипировку и сертификат на поездку в Москву на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html

https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992475403.html

россия

азов

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, азов, волгоград, дмитрий чернышенко, никита нагорный, новый год 2025, общество