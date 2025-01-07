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Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова - РИА Новости, 07.01.2025
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10:44 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/chernyshenko-1992723550.html
Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова
Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова - РИА Новости, 07.01.2025
Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:44:00+03:00
2025-01-07T10:44:00+03:00
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азов
волгоград
дмитрий чернышенко
никита нагорный
новый год 2025
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным. Ребенок пообщался со спортсменом по видеосвязи, позже должна состояться личная встреча. Планируется, что Нагорный проведет для Александра тренировку. Кроме того, вице-премьер Чернышенко исполнил мечту 12-летнего Михаила Овсянникова из Волгограда, который хотел баскетбольный мяч. Мальчику вручили мяч российского производства, который прошел сертификацию международной федерации. Также Михаилу подарили спортивную экипировку и сертификат на поездку в Москву на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250105/fomin-1992557154.html
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россия, азов, волгоград, дмитрий чернышенко, никита нагорный, новый год 2025, общество
Россия, Азов, Волгоград, Дмитрий Чернышенко, Никита Нагорный, Новый год 2025, Общество
Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова

Чернышенко исполнил мечту ребенка о встрече с чемпионом Нагорным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным.
Ребенок пообщался со спортсменом по видеосвязи, позже должна состояться личная встреча. Планируется, что Нагорный проведет для Александра тренировку.
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Кроме того, вице-премьер Чернышенко исполнил мечту 12-летнего Михаила Овсянникова из Волгограда, который хотел баскетбольный мяч.
Мальчику вручили мяч российского производства, который прошел сертификацию международной федерации. Также Михаилу подарили спортивную экипировку и сертификат на поездку в Москву на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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РоссияАзовВолгоградДмитрий ЧернышенкоНикита НагорныйНовый год 2025Общество
 
 
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