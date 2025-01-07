Чернышенко исполнил мечту семилетнего ребенка из Азова
Чернышенко исполнил мечту ребенка о встрече с чемпионом Нагорным
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту семилетнего Александра Рыбальченко из Азова, который хотел встретиться с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным.
Ребенок пообщался со спортсменом по видеосвязи, позже должна состояться личная встреча. Планируется, что Нагорный проведет для Александра тренировку.
Кроме того, вице-премьер Чернышенко исполнил мечту 12-летнего Михаила Овсянникова из Волгограда, который хотел баскетбольный мяч.
Мальчику вручили мяч российского производства, который прошел сертификацию международной федерации. Также Михаилу подарили спортивную экипировку и сертификат на поездку в Москву на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоится 16 февраля 2025 года.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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