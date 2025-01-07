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Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС - РИА Новости, 07.01.2025
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10:15 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/briks-1992720580.html
Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС
Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС - РИА Новости, 07.01.2025
Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС
Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T10:15:00+03:00
2025-01-07T10:15:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 7 янв - РИА Новости. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка. "Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии. В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений". "Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, индонезия, россия, бразилия, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Бразилия, БРИКС
Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС

МИД Индонезии: членство в БРИКС позволит укрепить голоса стран Глобального Юга

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 7 янв - РИА Новости. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии.
Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.
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По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка.
"Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии.
В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений".
"Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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