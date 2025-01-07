https://ria.ru/20250107/briks-1992720580.html

Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС

Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС - РИА Новости, 07.01.2025

Индонезия рассчитывает укрепить голос стран Глобального Юга в БРИКС

Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

2025-01-07T10:15:00+03:00

в мире

индонезия

россия

бразилия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/114916/81/1149168126_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_496c138e9d084a32b84362fc885dd073.jpg

ДЖАКАРТА, 7 янв - РИА Новости. Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как возможность укрепить голоса стран Глобального Юга на мировой арене, выстраивая с ними сотрудничество, основанное на принципах равенства, говорится в заявлении МИД Индонезии. Ранее правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена. По оценке МИД, вступление Индонезии в БРИКС отражает ее растущую и активную роль в глобальных вопросах, а также приверженность укреплению многостороннего сотрудничества для создания более инклюзивного и справедливого глобального порядка. "Индонезия рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг по расширению взаимодействия и сотрудничества с другими развивающимися странами, основанному на принципах равенства, взаимного уважения и устойчивого развития. Как страна с растущей и разнообразной экономикой, Индонезия стремится активно вносить вклад в повестку дня БРИКС, включая содействие экономической устойчивости, технологическому сотрудничеству, устойчивому развитию и преодолению глобальных проблем, таких как изменение климата, продовольственная безопасность и общественное здравоохранение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Индонезии. В ведомстве уточнили, что БРИКС является для Индонезии "важной платформой для укрепления сотрудничества Юг - Юг, гарантируя, что голоса и чаяния стран Глобального Юга будут услышаны и представлены в глобальном процессе принятия решений". "Мы полностью привержены совместной работе со всеми членами БРИКС и другими сторонами для создания справедливого, мирного и процветающего мира", - добавили в МИД. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Россия в 2024 году занимала пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходило под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

https://ria.ru/20241216/logistika-1988815745.html

индонезия

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, россия, бразилия, брикс