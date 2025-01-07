https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html

Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС - РИА Новости, 07.01.2025

Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС

Индонезия благодарит Россию за помощь со вступлением в БРИКС, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:22:00+03:00

2025-01-07T09:22:00+03:00

2025-01-07T13:27:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 7 янв — РИА Новости. Индонезия благодарит Россию за помощь со вступлением в БРИКС, говорится в заявлении МИД страны. "Министерство иностранных дел Индонезии <…> выразило признательность России как председателю БРИКС 2024 года за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС 2025 года, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС", — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.Накануне правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.В МИД уточнили, что членство Индонезии в БРИКС — результат активного участия Джакарты в объединении на протяжении последних нескольких лет, включая участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году под председательством ЮАР и саммите в Казани в 2024-м под председательством России. "Участие Индонезии в БРИКС является проявлением конституционного мандата играть активную роль в поддержании глобального порядка. Индонезия придерживалась и будет сохранять приверженность сближению различных интересов на многосторонних форумах. Индонезия готова конструктивно участвовать в различных инициативах БРИКС на благо мирового сообщества", — добавили в МИД.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

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https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

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