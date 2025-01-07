https://ria.ru/20250107/bajden-1992755207.html

Байден в поздравлении с Рождеством умолчал о разрушенных ВСУ храмах

Байден в поздравлении с Рождеством умолчал о разрушенных ВСУ храмах - РИА Новости, 07.01.2025

Байден в поздравлении с Рождеством умолчал о разрушенных ВСУ храмах

Президент США Джо Байден в поздравлении с Рождеством Христовым заявил, что православные христиане "заслуживают быть в безопасности", умолчав о продолжающихся... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:02:00+03:00

2025-01-07T18:02:00+03:00

2025-01-07T18:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в поздравлении с Рождеством Христовым заявил, что православные христиане "заслуживают быть в безопасности", умолчав о продолжающихся поставках Вашингтоном оружия Киеву для атак на российскую территорию и мирных жителей, разрушенных из-за действий ВСУ храмах, а также о масштабных гонениях против верующих на Украине. "Они, как и все люди, созданы по образу Бога и заслуживают быть в безопасности и защищены, достоинства и уважения", - указано в распространенном заявлении американского президента. Байден добавил, что "молится за православных христиан, которые страдают от войны и конфликта". За время президентства Байдена, США передали Украине оружие и военное снаряжение на сумму более 66 миллиардов долларов, из которых 65,4 миллиарда долларов - с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Передаваемое Киеву западное оружие регулярно используется для совершения атак на российскую территорию и мирных жителей. Как заявил 31 декабря председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, около 60-ти храмов получили повреждения из-за украинских атак с февраля 2022 года в Белгородской митрополии, два – в Брянской. Он также отметил, что в Воронежской митрополии один храм пострадал от украинских обстрелов. Кроме того, в середине декабря митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) рассказал, что до сорока храмов Курской митрополии РПЦ находятся в зоне боевых действий, в них не совершают богослужения, а 12 храмов митрополии получили повреждения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по-новому.

https://ria.ru/20241225/khristiane-1991033483.html

https://ria.ru/20250107/tron-1992703228.html

https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html

https://ria.ru/20241219/tserkov-1990247201.html

https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир легойда, нато, вооруженные силы украины, русская православная церковь