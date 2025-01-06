https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом - РИА Новости, 06.01.2025

Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:39:00+03:00

2025-01-06T01:39:00+03:00

2025-01-06T01:39:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов уже в конце текущего месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Ранее Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий. "Думаю, что 25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем (за стол переговоров – ред.) прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить войну... Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе - Европа, потому что мы - часть Европы, и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос... После этого уже может быть разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем (президент РФ Владимир Путин, Трамп и Зеленский – ред.)", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Зеленский добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности США, потому что "это - мощная страна". При этом Зеленский не упустил возможности похвалить Трампа, которого ранее оскорблял. "Трамп сильнее Харрис (Камала Харрис, действующий вице-президент США, которая проиграла выборы Трампу - ред.)", - заявил он. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955253008.html

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622175.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины