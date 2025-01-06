https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622513.html

Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта

Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта - РИА Новости, 06.01.2025

Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта

Владимир Зеленский в воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:37:00+03:00

2025-01-06T01:37:00+03:00

2025-01-06T01:37:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

юрий ушаков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий. "НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Он также заявил, что Украине необходимы будут гарантии безопасности в случае заключения перемирия. "Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем", - добавил Зеленский. Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины