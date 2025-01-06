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Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта - РИА Новости, 06.01.2025
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01:37 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622513.html
Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта
Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта - РИА Новости, 06.01.2025
Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта
Владимир Зеленский в воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:37:00+03:00
2025-01-06T01:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий. "НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Он также заявил, что Украине необходимы будут гарантии безопасности в случае заключения перемирия. "Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем", - добавил Зеленский. Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта

Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта при гарантиях НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в воскресенье в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий.
"НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
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Он также заявил, что Украине необходимы будут гарантии безопасности в случае заключения перемирия.
"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем", - добавил Зеленский.
Президент России Владимир Путин в 2024 году выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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