https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

Штаты получат на Украине дырку от бублика

Штаты получат на Украине дырку от бублика - РИА Новости, 06.01.2025

Штаты получат на Украине дырку от бублика

"Неужели Трамп отдаст Путину украинские ресурсы на 26 триллионов долларов?" — под таким заголовком вышла недавно статья в Washington Post. Слушайте, выдайте им... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:01:00+03:00

аналитика

украина

россия

новороссия

уоррен баффет

blackrock

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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"Неужели Трамп отдаст Путину украинские ресурсы на 26 триллионов долларов?" — под таким заголовком вышла недавно статья в Washington Post. Слушайте, выдайте им уже кто-нибудь губозакатывательную машинку.Украина действительно богата природными ресурсами. Традиционно все напирают на черноземы, обеспечивающие экспорт зерновых и подсолнечника. Однако в недрах б. УССР есть кое-что поинтереснее.Например, пятая часть всех мировых запасов железной руды.Урановые руды (самые большие запасы в Европе), марганцевые руды, коксующийся уголь, сланцевый газ.Хром, марганец, титан, вольфрам — без них невозможно строить самолеты и делать смартфоны, спрос на них растет опережающими темпами, разведанные запасы не покрывают всех потребностей.Сверхдефицитный литий — потребность мировой экономики в нем вырастет к 2050 году в 80 раз.А самое сладкое — это редкоземельные металлы, пресловутые редкоземы, чаша Грааля любой высокотехнологичной экономики.Всеми этими богатствами внаглую пытается торговать бывший президент Украины, регулярно исполняющий перед американцами арию индийского гостя: "Не счесть алмазов в каменных пещерах..." Возьмите, мол, наши редкоземы, а также литий, вольфрам, хром и всю таблицу Менделеева в придачу и продолжайте давать нам деньги и оружие. Все это мы успешно прикарманим, а потом сбежим.Это очень похоже на популярную разводку туристов в курортных городах. Жулик показывает им красивую чужую квартиру, берет деньги за аренду и быстро смывается. Туристы еще не успевают распаковать чемоданы, как появляется настоящий хозяин квартиры и выгоняет их вон.Вот именно это и происходит сейчас на Украине. Понабежали туда какие-то старые дядьки, лоббируют интересы Blackrock и Уоррена Баффета, пытаются скупить по дешевке все, до чего могут дотянуться. И словно не видят одну простую вещь: подавляющее большинство тех месторождений, на которые они разевают рот, находится на востоке Украины, и каждый день они понемногу переходят под контроль России.На днях российская армия освободила село Шевченко — именно там находится основное месторождение лития, предварительная его стоимость — два триллиона долларов.На расстоянии протянутой руки Покровск (Красноармейск) — там находятся главные залежи коксующегося угля и предприятия по его переработке.Больше-Токмакское месторождение в Запорожской области было освобождено еще в начале СВО, сегодня на нем уже вовсю идут работы. По словам руководителя Роснедр Дмитрия Олейника, запасы марганцевых руд здесь превышают 1,7 миллиарда тонн.Общая стоимость ресурсов на освобожденных в ходе СВО территориях уже перевалила за 12 триллионов долларов. Так что американцам пора собирать вещички: хозяева возвращаются, они пришли за своим.Россия — в отличие от США — никогда не воюет за ресурсы. По-настоящему важно для нас было лишь обеспечить свою безопасность, спасти жизни мирных граждан, предотвратить мировую бойню.Но есть же еще и элементарная справедливость. Богатейшее промпроизводство Украинской ССР мы отстраивали всей страной: все эти заводы и шахты — плод нашего общего многолетнего тяжелейшего труда. Разведку, добычу, переработку обдумывали и осуществляли здесь "клятые москали". В 1991 году мы все это — с барского плеча — подарили Украине. Шахты и заводы, ГЭС и АЭС, газопроводы и порты — все отдали "безвозмездно, то есть даром".Что там сделали с нашим подарком? Продали задешево, порушили, награбленное бабло распихали по карманам немногих богатеев. Восток страны — самую промышленно развитую, прогрессивную и богатую ее часть — принялись уничтожать физически, вместе с людьми. Ну что ж, мы пришли спасать и людей, и богатства: "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим".Экономическая целесообразность боевых действий чрезвычайно важна для развития страны. Взять, например, добычу тех же редкоземов: на давних территориях России она сильно затруднена — месторождения находятся далеко, там нет ни транспортной, ни производственной инфраструктуры. В Новороссии все наоборот: есть и отличная логистика, и квалифицированные кадры. Добыча там редкоземельных металлов снизит импортозависимость России в этой чувствительной сфере и позволит развивать высокие технологии на базе отечественного сырья — разве плохо?Даже сейчас, пока еще не закончены боевые действия, Новороссия приносит в бюджет России сотни миллиардов рублей. В будущем она станет настоящей сокровищницей для экономики страны.А американцам пора паковать чемоданы: ничего личного, ребята, украинская инвестиция оказалась "плохой инвестицией". Зеленский, конечно, очень профессионально задурил вам мозги, прикарманив ваши денежки, но армия России несколько подправила все планы освоения новых территорий. Дырку от бублика вы получите, а не Украину.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

https://ria.ru/20241219/ssha-1989939327.html

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991928706.html

украина

россия

новороссия

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аналитика, украина, россия, новороссия, уоррен баффет, blackrock, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)