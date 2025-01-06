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В России создали новый препарат для лечения депрессии - РИА Новости, 06.01.2025
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08:13 06.01.2025 (обновлено: 08:24 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html
В России создали новый препарат для лечения депрессии
В России создали новый препарат для лечения депрессии - РИА Новости, 06.01.2025
В России создали новый препарат для лечения депрессии
Российские ученые разработали ряд препаратов, способных тем или иным способом улучшать состояния микробиома кишечника, один из них уже показал хорошие... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:13:00+03:00
2025-01-06T08:24:00+03:00
российская академия наук
общество
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские ученые разработали ряд препаратов, способных тем или иным способом улучшать состояния микробиома кишечника, один из них уже показал хорошие результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением, рассказал РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко. "В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита у людей. Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью. По различным причинам довести его до клинических исследований пока не удалось, но это стоит у нас в задачах", - сказал Даниленко. В ИОГен создана коллекция бактерий, выделенных из микробиоты кишечника здоровых людей, этот биобанк пополняется и используется для поиска штаммов бактерий с нужной физиологической активностью, отметил ученый. "На основе имеющихся у нас штаммов мы уже создали четыре-пять кандидатов в лекарства. Первый – созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии препарат для снятия депрессивных состояний, связанных с ожирением. Пройден пилотный этап клинических исследований, препарат показал хороший эффект", - сообщил Даниленко. "Второй препарат, который мы разработали вместе с Научным центром неврологии, действует при болезни Паркинсона. Препарат находится на завершающей стадии доклинических исследований и, по мнению медиков, показывает очень хорошие результаты. И, возможно, уже в конце следующего года можно будет проводить клинические исследования", - сказал ученый. Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.
https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html
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российская академия наук, общество, россия
Российская академия наук, Общество, Россия
В России создали новый препарат для лечения депрессии

Российские ученые создали препарат для лечения депрессии, связанной с ожирением

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские ученые разработали ряд препаратов, способных тем или иным способом улучшать состояния микробиома кишечника, один из них уже показал хорошие результаты в клинических исследованиях при лечении депрессии, связанной с ожирением, рассказал РИА Новости заведующий отделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко.
"В нашем институте был создан препарат из числа так называемых фармабиотиков для лечения неспецифического язвенного колита у людей. Наш препарат представляет собой комбинацию лакто- и бифидобактерий с нужной активностью. По различным причинам довести его до клинических исследований пока не удалось, но это стоит у нас в задачах", - сказал Даниленко.
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В ИОГен создана коллекция бактерий, выделенных из микробиоты кишечника здоровых людей, этот биобанк пополняется и используется для поиска штаммов бактерий с нужной физиологической активностью, отметил ученый.
"На основе имеющихся у нас штаммов мы уже создали четыре-пять кандидатов в лекарства. Первый – созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии препарат для снятия депрессивных состояний, связанных с ожирением. Пройден пилотный этап клинических исследований, препарат показал хороший эффект", - сообщил Даниленко.
"Второй препарат, который мы разработали вместе с Научным центром неврологии, действует при болезни Паркинсона. Препарат находится на завершающей стадии доклинических исследований и, по мнению медиков, показывает очень хорошие результаты. И, возможно, уже в конце следующего года можно будет проводить клинические исследования", - сказал ученый.
Микробиом (совокупность всех бактерий) кишечника человека является одним из наиболее активно исследуемых микробных сообществ. Это связано с громадной сложностью его состава и изобилием его взаимодействий с организмом человека. Микробиота кишечника все чаще признается отдельным органом из-за ее влияния на физиологию и здоровье человека. Все чаще формулируются гипотезы о вовлеченности кишечной микробиоты в развитие различных заболеваний, в том числе психических, чему с каждым годом появляется все больше подтверждений.
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