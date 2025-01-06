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Источник в Турции рассказал о сложностях в банковских операциях с Россией - РИА Новости, 06.01.2025
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06:13 06.01.2025 (обновлено: 07:13 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992631310.html
Источник в Турции рассказал о сложностях в банковских операциях с Россией
Источник в Турции рассказал о сложностях в банковских операциях с Россией - РИА Новости, 06.01.2025
Источник в Турции рассказал о сложностях в банковских операциях с Россией
Сложности в банковских транзакциях между Турцией и Россией сохраняются, официальная Анкара в лице Центрального банка не уведомляла финансовые организации страны РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:13:00+03:00
2025-01-06T07:13:00+03:00
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Сложности в банковских транзакциях между Турцией и Россией сохраняются, официальная Анкара в лице Центрального банка не уведомляла финансовые организации страны о каких-либо изменениях или исключениях в санкционной политике США, заявил РИА Новости турецкий источник на финансовом рынке страны. Газета Financial Times со ссылкой на источник ранее утверждала, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Собеседник издания отмечал, что западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях. При этом турецкий аналитик Умур Тугай Юджель заявлял РИА Новости, что Запад не пойдет на снятие санкций против России до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но смягчения в политике Вашингтона возможны. "Изменений по этому вопросу (по транзакциям с РФ - ред.) нет", - заявил собеседник агентства. По его словам, для проведения турецкими банками операций с российской стороной необходимо уведомление официальных властей, в частности Центрального банка Турции, которое поступит банкам после обнародования Вашингтоном изменений в санкционной политике. "Мы на данный момент не получали каких-либо уведомлений об изменениях (в санкционной политике - ред.)", - добавил он. На вопрос о вероятности таких изменений с началом президентства Дональда Трампа в США, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос официальным властям США и Турции. Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявлял, что санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными. По его словам, двусторонняя торговля по итогам года "просядет". Ерхов также сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992630443.html
https://ria.ru/20240808/turtsija-1964810404.html
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россия, турция, казань, владимир путин, дональд трамп, алексей ерхов, брикс, в мире
Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Ерхов, БРИКС, В мире
Источник в Турции рассказал о сложностях в банковских операциях с Россией

Банки Турции не уведомляли об исключениях по санкциям США в отношении России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Сложности в банковских транзакциях между Турцией и Россией сохраняются, официальная Анкара в лице Центрального банка не уведомляла финансовые организации страны о каких-либо изменениях или исключениях в санкционной политике США, заявил РИА Новости турецкий источник на финансовом рынке страны.
Газета Financial Times со ссылкой на источник ранее утверждала, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Собеседник издания отмечал, что западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях. При этом турецкий аналитик Умур Тугай Юджель заявлял РИА Новости, что Запад не пойдет на снятие санкций против России до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но смягчения в политике Вашингтона возможны.
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"Изменений по этому вопросу (по транзакциям с РФ - ред.) нет", - заявил собеседник агентства.
По его словам, для проведения турецкими банками операций с российской стороной необходимо уведомление официальных властей, в частности Центрального банка Турции, которое поступит банкам после обнародования Вашингтоном изменений в санкционной политике.
"Мы на данный момент не получали каких-либо уведомлений об изменениях (в санкционной политике - ред.)", - добавил он.
На вопрос о вероятности таких изменений с началом президентства Дональда Трампа в США, собеседник агентства посоветовал адресовать вопрос официальным властям США и Турции.
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В ходе переговоров лидеров Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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РоссияТурцияКазаньВладимир ПутинДональд ТрампАлексей ЕрховБРИКСВ мире
 
 
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