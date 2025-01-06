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Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли - РИА Новости, 06.01.2025
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06:40 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/torgovlya-1992632298.html
Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли
Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли - РИА Новости, 06.01.2025
Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли
Сроки проведения оплаты между Россией и Казахстаном в логистике в ноябре-декабре 2024 года выросли на 24% по сравнению с июлем того же года, рассказал РИА... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:40:00+03:00
2025-01-06T06:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Сроки проведения оплаты между Россией и Казахстаном в логистике в ноябре-декабре 2024 года выросли на 24% по сравнению с июлем того же года, рассказал РИА Новости директор европейско-азиатского направления "ПЭК: Global" Геннадий Чичин. "За ноябрь-декабрь средний срок проведения оплаты между Россией и Казахстаном вырос на 24% по сравнению с июлем и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев", - рассказал Чичин. По его словам, Казахстан - не единственная страна, с которой выросли сроки проведения платежа. Так, за 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 10-14 дней. Поступления средств на счет занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка и категории товаров. "Оплата напрямую недоступна, с каждым днем банки-респонденты запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, получателях денежных средств, характеристиках товаров и подробностях сделки", - добавил Чичин. Он отметил, что проблемы с оплатой приводят к резким всплескам и падениям грузопотока между Россией и странами-партнерами, а также к повышению стоимости транспортной логистики.
https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html
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экономика, россия, казахстан, оаэ
Экономика, Россия, Казахстан, ОАЭ
Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли

Сроки оплаты между Россией и Казахстаном в логистике выросли на 24 процента

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы
Сотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница таможенной службы РФ осуществляет досмотр вещей на контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Сроки проведения оплаты между Россией и Казахстаном в логистике в ноябре-декабре 2024 года выросли на 24% по сравнению с июлем того же года, рассказал РИА Новости директор европейско-азиатского направления "ПЭК: Global" Геннадий Чичин.
"За ноябрь-декабрь средний срок проведения оплаты между Россией и Казахстаном вырос на 24% по сравнению с июлем и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев", - рассказал Чичин.
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По его словам, Казахстан - не единственная страна, с которой выросли сроки проведения платежа. Так, за 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 10-14 дней. Поступления средств на счет занимает от двух до 14 дней, в зависимости от банка и категории товаров.
"Оплата напрямую недоступна, с каждым днем банки-респонденты запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений с данными о компаниях-отправителях, получателях денежных средств, характеристиках товаров и подробностях сделки", - добавил Чичин.
Он отметил, что проблемы с оплатой приводят к резким всплескам и падениям грузопотока между Россией и странами-партнерами, а также к повышению стоимости транспортной логистики.
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