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В США назвали условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 06.01.2025
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11:24 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html
В США назвали условие для переговоров по Украине
В США назвали условие для переговоров по Украине - РИА Новости, 06.01.2025
В США назвали условие для переговоров по Украине
Какие-либо переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись между Россией и США без участия Украины в принципе, учитывая в том числе зависимость РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:24:00+03:00
2025-01-06T11:24:00+03:00
в мире
россия
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сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Какие-либо переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись между Россией и США без участия Украины в принципе, учитывая в том числе зависимость Киева от Запада, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. "Украина не должна быть вовлечена в переговоры вообще. Думаю, это должно быть только между США и Россией, поскольку война идет между США и Россией... США годами ведут войну против России, и по прошествии времени идет всё большая эскалация", - считает собеседник агентства. Он также полагает, что любой украинский лидер, как и Владимир Зеленский, был бы марионеткой Запада, в связи с чем участие украинской стороны в переговорах в принципе не требуется. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992614029.html
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html
https://ria.ru/20250104/nato-1992463390.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США назвали условие для переговоров по Украине

Журналист Хинкл: переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США
Флаги РФ и США - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Какие-либо переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись между Россией и США без участия Украины в принципе, учитывая в том числе зависимость Киева от Запада, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
"Украина не должна быть вовлечена в переговоры вообще. Думаю, это должно быть только между США и Россией, поскольку война идет между США и Россией... США годами ведут войну против России, и по прошествии времени идет всё большая эскалация", - считает собеседник агентства.
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Он также полагает, что любой украинский лидер, как и Владимир Зеленский, был бы марионеткой Запада, в связи с чем участие украинской стороны в переговорах в принципе не требуется.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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