https://ria.ru/20250106/ssha-1992643205.html

В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО

В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО - РИА Новости, 06.01.2025

В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО

Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T09:50:00+03:00

2025-01-06T09:50:00+03:00

2025-01-06T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство страны в НАТО на 20 лет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По наблюдениям собеседника, конкретных предложений от представителей будущей администрации еще не поступало. Однако обсуждаемые публично версии урегулирования конфликта предполагают отправку Украине дополнительной помощи или внесение раздора в отношения России и Китая, добавил журналист. "Многие также говорят: "Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет". Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить. Им нужно по-настоящему понять российскую позицию, чего пока не наблюдается", - считает Хинкл. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250105/ukraine-1992582145.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

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