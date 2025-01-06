Рейтинг@Mail.ru
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ssha-1992643205.html
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО - РИА Новости, 06.01.2025
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО
Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T09:50:00+03:00
2025-01-06T09:50:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
джексон хинкл
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство страны в НАТО на 20 лет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По наблюдениям собеседника, конкретных предложений от представителей будущей администрации еще не поступало. Однако обсуждаемые публично версии урегулирования конфликта предполагают отправку Украине дополнительной помощи или внесение раздора в отношения России и Китая, добавил журналист. "Многие также говорят: "Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет". Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить. Им нужно по-настоящему понять российскую позицию, чего пока не наблюдается", - считает Хинкл. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250105/ukraine-1992582145.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, джексон хинкл, владимир путин, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Джексон Хинкл, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США оценили идею Трампа отложить членство Украины в НАТО

Журналист Хинкл: откладывание членства Украины в НАТО вызовет смех в Москве

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Представители будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа вызовут только смех в Москве, если предложат руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство страны в НАТО на 20 лет, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
По наблюдениям собеседника, конкретных предложений от представителей будущей администрации еще не поступало. Однако обсуждаемые публично версии урегулирования конфликта предполагают отправку Украине дополнительной помощи или внесение раздора в отношения России и Китая, добавил журналист.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Украинский депутат раскрыл, что задумал Киев в отношении Трампа
Вчера, 14:59
"Многие также говорят: "Мы отложим членство Украины в НАТО на 20 лет". Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить. Им нужно по-настоящему понять российскую позицию, чего пока не наблюдается", - считает Хинкл.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Начнется с отказа": Трамп получил предупреждение по Украине
01:36
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДжексон ХинклВладимир ПутинДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала