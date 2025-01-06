Сирийская администрация потребовала от РПК сложить оружие
Hrriyet: сирийская администрация потребовала от курдских боевиков сложить оружие
© AP Photo / Khalid MohammedКурдские боевики
© AP Photo / Khalid Mohammed
Курдские боевики. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Турция не примет боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, на встрече с депутатами прокурдской партии DEM на прошлой неделе выразил готовность предпринять необходимый "позитивный шаг" для решения курдского вопроса в стране.
"Состоялись две встречи между руководством PПK-YPG и новой сирийской администрацией. Утверждалось, что PПK-YPG хочет получить дивизию или корпус в официальной сирийской армии в обмен на отказ от оружия. Террористическая организация, которой при поддержке США удалось освоить нефтяные месторождения Сирии, якобы предложила разделить их 50 на 50",- пишет издание.
По сведениям издания, сирийская администрация не приняла никаких условий.
"А как повела себя новая сирийская администрация? Они потребовали от PПK-YPG сложить оружие. Это решение очень важно. Ведь если PПK-YPG не сложит оружие, то почему произошла сирийская революция? Другие вооруженные группировки объявили, что будут подчиняться этому решению. Если PПК-YPG не сложит оружие, не вернутся ли они к вооруженной борьбе? Это будет означать, что в Сирии снова начнется гражданская война",- отмечает газета.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
* Террористическая организация, запрещена в России
СМИ: курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии
30 декабря 2024, 00:46