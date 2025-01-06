"Удар в подреберье": Пушков рассказал о шокировавшем Германию решении Маска
Пушков: интервью сопредседателя АдГ Маску станет ударом для немецких политиков
© AP Photo / Allison RobbertПредприниматель Илон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Совместный прямой эфир американского предпринимателя Илона Маска и сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" станет мощным ударом для германской политической системы, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
В прошлую пятницу Вайдель анонсировала совместный стрим с миллиардером 9 января в принадлежащей ему социальной сети X.
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"Девятого января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке", — отметил российский сенатор.
По словам Пушкова, Христианско-демократический союз — главная консервативная партия в политической системе ФРГ — на самом деле представляет собой лишь одну из версий либералов-глобалистов, находящихся у власти в Германии. Как подчеркнул политик, в идеях христианских демократов давно не осталось никакого консерватизма.
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"Маск уже проводит открытую линию на поддержку правых движений в Британии и в ФРГ — в пику тамошней псевдооппозиции в лице ХДС и консервативной партии в Британии", — заключил Пушков.
Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
Среди критиков статьи миллиардера был и кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он обвинил Маска во вмешательстве в избирательные процессы в Германии и заявил, что предвыборный вызов предпринимателя переходит все возможные границы.
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