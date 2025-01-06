https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением - РИА Новости, 06.01.2025
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:36:00+03:00
2025-01-06T12:36:00+03:00
2025-01-06T12:36:00+03:00
происшествия
хасанский район
россия
хабаровский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. "Четвертого января у реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки", - говорится в сообщении. Районная прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели редкого хищника. В декабре 2024 года участились сообщения в соцсетях о конфликтных ситуациях с амурскими тиграми в Хасанском районе Приморья, о выходах редких хищников и нападениях на собак сообщали жители населенных пунктов Приморский, Андреевка, Барабаш и Филипповка. Минприроды региона сообщало, что действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории, отловом занимаются специалисты охотнадзора при поддержке инспекторов охраны располагающегося в районе нацпарка "Земля леопарда". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html
https://ria.ru/20241228/tigry-1991789527.html
хасанский район
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасанский район, россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Хасанский район, Россия, Хабаровский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
В Хасанском районе Приморья нашли застреленного амурского тигра