https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html

В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением

В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением - РИА Новости, 06.01.2025

В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением

Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:36:00+03:00

2025-01-06T12:36:00+03:00

2025-01-06T12:36:00+03:00

происшествия

хасанский район

россия

хабаровский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. "Четвертого января у реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки", - говорится в сообщении. Районная прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели редкого хищника. В декабре 2024 года участились сообщения в соцсетях о конфликтных ситуациях с амурскими тиграми в Хасанском районе Приморья, о выходах редких хищников и нападениях на собак сообщали жители населенных пунктов Приморский, Андреевка, Барабаш и Филипповка. Минприроды региона сообщало, что действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории, отловом занимаются специалисты охотнадзора при поддержке инспекторов охраны располагающегося в районе нацпарка "Земля леопарда". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

https://ria.ru/20241228/tigry-1991789527.html

хасанский район

россия

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хасанский район, россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)