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В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением - РИА Новости, 06.01.2025
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12:36 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением - РИА Новости, 06.01.2025
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:36:00+03:00
2025-01-06T12:36:00+03:00
происшествия
хасанский район
россия
хабаровский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края. "Четвертого января у реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки", - говорится в сообщении. Районная прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели редкого хищника. В декабре 2024 года участились сообщения в соцсетях о конфликтных ситуациях с амурскими тиграми в Хасанском районе Приморья, о выходах редких хищников и нападениях на собак сообщали жители населенных пунктов Приморский, Андреевка, Барабаш и Филипповка. Минприроды региона сообщало, что действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории, отловом занимаются специалисты охотнадзора при поддержке инспекторов охраны располагающегося в районе нацпарка "Земля леопарда". Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html
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хасанский район
россия
хабаровский край
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происшествия, хасанский район, россия, хабаровский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Хасанский район, Россия, Хабаровский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением

В Хасанском районе Приморья нашли застреленного амурского тигра

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением обнаружили сотрудники охотнадзора в Хасанском районе Приморья, сообщает прокуратура края.
"Четвертого января у реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки", - говорится в сообщении.
Амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Пойманный в Приморье амурский тигр оказался подростком
19 декабря 2024, 07:05
Районная прокуратура поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели редкого хищника.
В декабре 2024 года участились сообщения в соцсетях о конфликтных ситуациях с амурскими тиграми в Хасанском районе Приморья, о выходах редких хищников и нападениях на собак сообщали жители населенных пунктов Приморский, Андреевка, Барабаш и Филипповка. Минприроды региона сообщало, что действуют пять разрешений Росприроднадзора на отлов конфликтных особей амурского тигра на этой территории, отловом занимаются специалисты охотнадзора при поддержке инспекторов охраны располагающегося в районе нацпарка "Земля леопарда".
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Приморье отловят тигров, таскающих собак в селах
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ПроисшествияХасанский районРоссияХабаровский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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