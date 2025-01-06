В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram
УВКПЧ ООН призвало проверить причины блокировки российских СМИ в Telegram
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Причины блокировки Telegram-каналов российских СМИ в ЕС должны быть прозрачными и подлежать независимой проверке, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
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"Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента. Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, и чтобы такие решения подлежали соответствующей независимой проверки", - сказала она.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В частности, в начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
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Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT).
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, международной медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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