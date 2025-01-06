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В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram - РИА Новости, 06.01.2025
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17:58 06.01.2025 (обновлено: 18:21 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/oon-1992678705.html
В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram
В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram - РИА Новости, 06.01.2025
В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram
Причины блокировки Telegram-каналов российских СМИ в ЕС должны быть прозрачными и подлежать независимой проверке, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:58:00+03:00
2025-01-06T18:21:00+03:00
оон
telegram
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
россия
телеканал rt
sputnik
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Причины блокировки Telegram-каналов российских СМИ в ЕС должны быть прозрачными и подлежать независимой проверке, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран ЕС 28 декабря, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии."Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента. Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, и чтобы такие решения подлежали соответствующей независимой проверки", - сказала она.Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.В частности, в начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT).Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, международной медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20241228/telegram-1991907764.html
https://ria.ru/20241223/youtube-1990908542.html
https://ria.ru/20241229/smi-1992022086.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
оон, telegram, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, россия, телеканал rt, sputnik
ООН, Telegram, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Телеканал RT, Sputnik
В ООН призвали проверить блокировку аккаунтов российских СМИ в Telegram

УВКПЧ ООН призвало проверить причины блокировки российских СМИ в Telegram

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 янв - РИА Новости. Причины блокировки Telegram-каналов российских СМИ в ЕС должны быть прозрачными и подлежать независимой проверке, заявила РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
Telegram-каналы РИА Новости, "Известий", России 1, "Российской газеты", "Первого канала" и НТВ заблокированы в ряде стран ЕС 28 декабря, в частности в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
28 декабря 2024, 18:07
"Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента. Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными, и чтобы такие решения подлежали соответствующей независимой проверки", - сказала она.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что доступ к ряду российских Telegram-каналов заблокирован в ЕС в рамках санкций, отметив при этом, что у российских пользователей больше свободы, чем у пользователей в Европе.
Ранее Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности были закрыты ресурсы международной медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.
В частности, в начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к российским СМИ Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских языках. Затем ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе усугубляется на протяжении нескольких лет. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
В ряде стран Европы были заблокированы Telegram-каналы Russia Today (RT).
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, международной медаигруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Захарова прокомментировала блокировку Telegram-каналов российских СМИ
29 декабря 2024, 21:24
 
ООНTelegramЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияТелеканал RTSputnik
 
 
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