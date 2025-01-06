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Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили - РИА Новости, 06.01.2025
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Надежные люди
 
17:10 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/oblast-1992675375.html
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили - РИА Новости, 06.01.2025
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:10:00+03:00
2025-01-06T17:10:00+03:00
надежные люди
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
владимир кочетков
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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили "Сармат", а также беспилотники", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
волгоградская область
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, владимир кочетков
Надежные люди, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Владимир Кочетков
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили

Волгоградская область передала в зону СВО бронеавтомобили "Сармат" и дроны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
"Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили "Сармат", а также беспилотники", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.
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Надежные людиВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровВладимир Кочетков
 
 
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