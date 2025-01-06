https://ria.ru/20250106/oblast-1992675375.html

Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили

Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили - РИА Новости, 06.01.2025

Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили

Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:10:00+03:00

2025-01-06T17:10:00+03:00

2025-01-06T17:10:00+03:00

надежные люди

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

владимир кочетков

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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили "Сармат", а также беспилотники", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.

https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html

волгоградская область

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, владимир кочетков