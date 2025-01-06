https://ria.ru/20250106/oblast-1992675375.html
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили - РИА Новости, 06.01.2025
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:10:00+03:00
2025-01-06T17:10:00+03:00
2025-01-06T17:10:00+03:00
надежные люди
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
владимир кочетков
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ВОЛГОГРАД, 6 янв - РИА Новости. Волгоградская область передала в зону проведения специальной военной операции бронеавтомобили "Сармат" и беспилотники, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. "Волгоградцы передали в зону СВО бронеавтомобили "Сармат", а также беспилотники", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что технику перед отправкой осмотрели и протестировали губернатор региона Андрей Бочаров и заместитель командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков, который находится в Волгограде с рабочим визитом.
https://ria.ru/20250106/bespilotnik-1992626891.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, владимир кочетков
Надежные люди, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Владимир Кочетков
Волгоградская область передала в зону СВО БПЛА и бронеавтомобили
Волгоградская область передала в зону СВО бронеавтомобили "Сармат" и дроны