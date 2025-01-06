https://ria.ru/20250106/moskalkova-1992692572.html

Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов

Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов - РИА Новости, 06.01.2025

Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:43:00+03:00

2025-01-06T21:43:00+03:00

2025-01-06T21:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

татьяна москалькова

александр мартемьянов

вооруженные силы украины

юнеско

оон

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов в условиях вооруженных конфликтов. Вечером 4 января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что гибель представителей СМИ в результате атак ВСУ поднимает вопрос о пересмотре международных механизмов защиты журналистов в зонах боевых действий, поскольку они не соответствуют современным реалиям. "Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты. Будем добиваться, чтобы этот случай не остался без внимания мировой общественности, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", - написала она. Федеральный омбудсмен также выразила соболезнования близким погибшего в ДНР корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992555903.html

https://ria.ru/20240420/sk-1941213235.html

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россия, донецкая народная республика, татьяна москалькова, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, юнеско, оон, украина