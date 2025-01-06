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Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 06.01.2025 (обновлено: 21:53 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/moskalkova-1992692572.html
Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов
Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов - РИА Новости, 06.01.2025
Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:43:00+03:00
2025-01-06T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
татьяна москалькова
александр мартемьянов
вооруженные силы украины
юнеско
оон
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов в условиях вооруженных конфликтов. Вечером 4 января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что гибель представителей СМИ в результате атак ВСУ поднимает вопрос о пересмотре международных механизмов защиты журналистов в зонах боевых действий, поскольку они не соответствуют современным реалиям. "Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты. Будем добиваться, чтобы этот случай не остался без внимания мировой общественности, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", - написала она. Федеральный омбудсмен также выразила соболезнования близким погибшего в ДНР корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://ria.ru/20250105/martemyanov-1992555903.html
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россия, донецкая народная республика, татьяна москалькова, александр мартемьянов, вооруженные силы украины, юнеско, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова, Александр Мартемьянов, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, ООН, Украина
Москалькова призвала создать эффективные инструменты по защите журналистов

Москалькова: необходимо создать инструменты по защите журналистов в условиях СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖурналист на месте работы боевого расчета РЗСО в зоне СВО
Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов в условиях вооруженных конфликтов.
Вечером 4 января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Источник: СК приступил к осмотру тела погибшего журналиста "Известий"
5 января, 10:16
Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что гибель представителей СМИ в результате атак ВСУ поднимает вопрос о пересмотре международных механизмов защиты журналистов в зонах боевых действий, поскольку они не соответствуют современным реалиям.
"Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты. Будем добиваться, чтобы этот случай не остался без внимания мировой общественности, ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", - написала она.
Федеральный омбудсмен также выразила соболезнования близким погибшего в ДНР корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаАлександр МартемьяновВооруженные силы УкраиныЮНЕСКОООНУкраина
 
 
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