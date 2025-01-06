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В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов - РИА Новости, 06.01.2025
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11:06 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/metry-1992652110.html
В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов
В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов - РИА Новости, 06.01.2025
В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов
Спасатели очистили 35,7 тысячи квадратных метров акватории Керченского пролива от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T11:06:00+03:00
2025-01-06T11:06:00+03:00
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели очистили 35,7 тысячи квадратных метров акватории Керченского пролива от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В Керченском проливе обследовано 1086,3 квадратных километров, очищено 35750 квадратных метров акватории", - сообщили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html
керченский пролив
краснодарский край
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов

В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов после разлива нефтепродуктов

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВыброс мазута
Выброс мазута - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Выброс мазута. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели очистили 35,7 тысячи квадратных метров акватории Керченского пролива от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«
"В Керченском проливе обследовано 1086,3 квадратных километров, очищено 35750 квадратных метров акватории", - сообщили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
"Сколково": быстрое реагирование – залог успеха в борьбе с выбросом мазута
Вчера, 21:50
 
ПроисшествияКерченский проливКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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