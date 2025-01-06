https://ria.ru/20250106/metry-1992652110.html

В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов

В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов - РИА Новости, 06.01.2025

В Керченском проливе очистили 35,7 тысячи квадратов от нефтепродуктов

Спасатели очистили 35,7 тысячи квадратных метров акватории Керченского пролива от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:06:00+03:00

2025-01-06T11:06:00+03:00

2025-01-06T11:06:00+03:00

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 6 янв – РИА Новости. Спасатели очистили 35,7 тысячи квадратных метров акватории Керченского пролива от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. "В Керченском проливе обследовано 1086,3 квадратных километров, очищено 35750 квадратных метров акватории", - сообщили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

керченский пролив

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе