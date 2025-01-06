https://ria.ru/20250106/mandariny-1992635642.html

Китай смог заменить для России марокканские мандарины

Китай смог заменить для России марокканские мандарины - РИА Новости, 06.01.2025

Китай смог заменить для России марокканские мандарины

Китайские мандарины в прошлом году смогли заменить для России марокканские, но не смогли турецкие, на фоне снижения поставок из этих двух стран, однако несмотря РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T07:56:00+03:00

2025-01-06T07:56:00+03:00

2025-01-06T07:56:00+03:00

экономика

россия

турция

египет

руспродсоюз

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139972/05/1399720552_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fc612061e33708fe2786d9c3fd6267e6.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Китайские мандарины в прошлом году смогли заменить для России марокканские, но не смогли турецкие, на фоне снижения поставок из этих двух стран, однако несмотря на это Турция все еще главный источник цитрусовых для РФ с долей в 36%, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным и данным "Руспродсоюза". Так, по итогам девяти месяцев 2024 года в РФ было ввезено более 320 тысяч тонн мандаринов. Больше всего из них прибыло из Турции - 126 тысяч тонн, они заняли долю в 36% от всего импорта мандаринов Россией, а также ЮАР - 58 тысяч тонн (17%), Египта - 52 тысячи тонн (15%) и Китая - 37 тысяч тонн (11%). Замкнула пятерку Абхазия с объемом поставок в примерно 27 тысяч тонн (8%). В десятку крупнейших поставщиков мандаринов россиянам вошли Марокко - 17 тысяч тонн (5%), Грузия - 11 тысяч (3%), Аргентина - 9 тысяч (3%), Пакистан - 4 тысячи (1%) и Израиль - 2 тысячи (1%). При этом в абсолютном выражении сильнее всего упал импорт из основных стран-поставщиков мандаринов России - Турции и Марокко. Снижение составило 27 тысяч (-18%) и 23 тысячи тонн (-55%) соответственно. Несмотря на то, что в этом году Россия заметно нарастила покупки мандаринов из ряда стан, этого объема не хватило, чтобы заместить выпавшие поставки. Однако прирост покупок в Китае на почти 37 тысяч тонн (рост втрое), смог компенсировать сокращение поставок марокканских мандаринов. Суммарно снижение импорта мандаринов составило 67 тысяч тонн, тогда как прирост - почти 50 тысяч тонн. Кроме Турции и Марокко импорт снизился из, например, Египта, Пакистана, Израиля, Азербайджана и Уругвая. А кроме КНР вырос из Аргентины, Грузии, ЮАР и Киргизии. Самый дорогой импорт среди стран-лидеров по поставкам в Россию оказался из Египта - 112 рублей за килограмм по итогам первых девяти месяцев 2024 года против 78 рублей годом ранее. На втором месте по стоимости расположились китайские мандарины - 87 рублей против 99 рублей. Наименьшим в прошлом году был показатель для марокканских мандаринов - 40 рублей, как и в 2023 году, и турецких - 50 рублей после 57 рублей в среднем за килограмм. В среднем по всем странам стоимость ввоза одного килограмма за этот период составила 85 рублей за килограмм.

https://ria.ru/20241201/mandariny-1986687432.html

https://ria.ru/20221229/mandariny-1842087709.html

россия

турция

египет

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, турция, египет, руспродсоюз, китай