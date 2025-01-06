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Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров - РИА Новости, 06.01.2025
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16:27 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/makron-1992671280.html
Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров
Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров - РИА Новости, 06.01.2025
Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США должны помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:27:00+03:00
2025-01-06T16:27:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США должны помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. "Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html
https://ria.ru/20250102/peregovory-1992340167.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров

Макрон: США должны убедить Россию сесть за стол переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что США должны помочь "убедить Россию" сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта.
"Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров", - сказал Макрон в ходе выступления. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Флаги РФ и США - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США назвали условие для переговоров по Украине
11:24
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией
2 января, 18:43
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. Также Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Владимира Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Трамп 22 декабря заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт на Украине "ужасным" и вновь повторил, что если бы он был президентом США вместо действующего главы государства Джо Байдена, то этого конфликта бы не произошло. Президент России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если такая встреча состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Киев делает все, чтобы переговоры не состоялись, заявил экс-премьер Украины
Вчера, 14:58
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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