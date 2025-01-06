Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Южная группировка войск в ходе ожесточенных боев освободила Курахово. Сражение, длившееся с начала осени, завершилось разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает оттеснять противника на запад — к административным границам ДНР. О боях за город с довоенным населением 18 тысяч человек и дальнейших задачах военных — в материале РИА Новости.
Стремительное продвижение
Минувшим летом и осенью российские войска освободили Красногоровку, Угледар, Новогродовку, Селидово, Украинск, Горняк. Теперь этот список пополнило и Курахово. Следом за центральным пал южный бастион крупного укрепрайона ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово. Противника отодвинули от Донецка на расстояние, уже не позволяющее обстреливать столицу ДНР ствольной артиллерией. Впрочем, реактивная по-прежнему достает.
Курахово — важный логистический узел. Через город проходит хорошая асфальтированная трасса на Запорожье. Отсюда снабжалась группировка ВСУ в Угледаре. Теперь, по сути, рухнул весь фронт противника на Южнодонецком направлении. Единственный крупный населенный пункт, оставшийся здесь под контролем Киева, — Великая Новоселка.
Это уже самая граница ДНР и Запорожской области, так называемый Времевский выступ, который сформировался в результате летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м. Сейчас его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. С севера обходят со стороны Нового Комара, с востока — от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга — от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки Киев лишится последнего из немногих территориальных приобретений позапрошлогоднего "контрнаступа".
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С взятием под контроль всего юга ДНР у российской армии высвободятся силы для других участков фронта. Логичным продолжением выглядит Покровская операция. Покровск (Красноармейск) с шестидесятитысячным довоенным населением группировка "Центр" пока особо не трогала. Этот город тоже берут в клещи.
Российские войска закрепились в Шевченко, в паре километров к юго-западу от Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Надо отрезать город от трассы M-30 в Днепропетровскую область, до границы с которой отсюда порядка 25 километров. Высвободившиеся силы группировки "Юг" очень бы здесь пригодились. Впрочем, они могут поддержать и "Восток", действующий на Запорожском направлении.
Ощутимый удар
За Курахово всерьез взялись сразу после освобождения Угледара в конце сентября. ВСУ отступили на север — в Богоявленку и Успеновку. Бойцы "Востока" быстро "скатали в рулон" несколько десятков квадратных километров фронта, и к декабрю противник оказался в котле у реки Сухие Ялы на рубеже Успеновка — Веселый Гай — Елизаветовка — Катериновка. К середине месяца этот карман полностью ликвидировали, что обезопасило фланги группировки, обходившей Курахово с юга.
Ранее, в октябре, подразделения "Юга" нейтрализовали укрепрайон ВСУ в районе Максимильяновки. Его обошли с севера — со стороны Острого и Островского и, преследуя отступающего противника, ворвались на восточные окраины Курахово. "Открытку" — частный сектор — освободили довольно быстро. Повозиться пришлось с центральными и западными районами, где преобладает многоэтажная застройка. К концу года вэсэушников вытеснили в "промку".
К тому времени Курахово уже обошли с запада сходящимися ударами на Дачное — с юга, от Янтарного, и с севера, от Старых Тернов, перерезав "дорогу жизни" в Запорожскую область. По официальной информации Минобороны, город полностью освободили 6 января.
В военном ведомстве напомнили, что за десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера была водная преграда — водохранилище.
"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в министерстве.
Ежедневные потери ВСУ в городе составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными. Утрата Курахово — чувствительный удар для Киева.
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