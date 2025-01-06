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Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 06.01.2025 (обновлено: 13:10 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1991878593.html
Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово
Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово - РИА Новости, 06.01.2025
Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово
Южная группировка войск в ходе ожесточенных боев освободила Курахово. Сражение, длившееся с начала осени, завершилось разгромом ВСУ. Однако российская армия не... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T10:45:00+03:00
2025-01-06T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
угледар
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Южная группировка войск в ходе ожесточенных боев освободила Курахово. Сражение, длившееся с начала осени, завершилось разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает оттеснять противника на запад — к административным границам ДНР. О боях за город с довоенным населением 18 тысяч человек и дальнейших задачах военных — в материале РИА Новости.Стремительное продвижениеМинувшим летом и осенью российские войска освободили Красногоровку, Угледар, Новогродовку, Селидово, Украинск, Горняк. Теперь этот список пополнило и Курахово. Следом за центральным пал южный бастион крупного укрепрайона ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово. Противника отодвинули от Донецка на расстояние, уже не позволяющее обстреливать столицу ДНР ствольной артиллерией. Впрочем, реактивная по-прежнему достает.Курахово — важный логистический узел. Через город проходит хорошая асфальтированная трасса на Запорожье. Отсюда снабжалась группировка ВСУ в Угледаре. Теперь, по сути, рухнул весь фронт противника на Южнодонецком направлении. Единственный крупный населенный пункт, оставшийся здесь под контролем Киева, — Великая Новоселка.Это уже самая граница ДНР и Запорожской области, так называемый Времевский выступ, который сформировался в результате летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м. Сейчас его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. С севера обходят со стороны Нового Комара, с востока — от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга — от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки Киев лишится последнего из немногих территориальных приобретений позапрошлогоднего "контрнаступа".С взятием под контроль всего юга ДНР у российской армии высвободятся силы для других участков фронта. Логичным продолжением выглядит Покровская операция. Покровск (Красноармейск) с шестидесятитысячным довоенным населением группировка "Центр" пока особо не трогала. Этот город тоже берут в клещи.Российские войска закрепились в Шевченко, в паре километров к юго-западу от Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Надо отрезать город от трассы M-30 в Днепропетровскую область, до границы с которой отсюда порядка 25 километров. Высвободившиеся силы группировки "Юг" очень бы здесь пригодились. Впрочем, они могут поддержать и "Восток", действующий на Запорожском направлении.Ощутимый ударЗа Курахово всерьез взялись сразу после освобождения Угледара в конце сентября. ВСУ отступили на север — в Богоявленку и Успеновку. Бойцы "Востока" быстро "скатали в рулон" несколько десятков квадратных километров фронта, и к декабрю противник оказался в котле у реки Сухие Ялы на рубеже Успеновка — Веселый Гай — Елизаветовка — Катериновка. К середине месяца этот карман полностью ликвидировали, что обезопасило фланги группировки, обходившей Курахово с юга.Ранее, в октябре, подразделения "Юга" нейтрализовали укрепрайон ВСУ в районе Максимильяновки. Его обошли с севера — со стороны Острого и Островского и, преследуя отступающего противника, ворвались на восточные окраины Курахово. "Открытку" — частный сектор — освободили довольно быстро. Повозиться пришлось с центральными и западными районами, где преобладает многоэтажная застройка. К концу года вэсэушников вытеснили в "промку".К тому времени Курахово уже обошли с запада сходящимися ударами на Дачное — с юга, от Янтарного, и с севера, от Старых Тернов, перерезав "дорогу жизни" в Запорожскую область. По официальной информации Минобороны, город полностью освободили 6 января.В военном ведомстве напомнили, что за десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера была водная преграда — водохранилище."В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в министерстве.Ежедневные потери ВСУ в городе составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными. Утрата Курахово — чувствительный удар для Киева.
https://ria.ru/20250106/kurakhovo-1980950150.html
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курахово
донецкая народная республика
угледар
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курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, угледар, россия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Угледар, Россия

Что будет в зоне СВО после освобождения Курахово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Южная группировка войск в ходе ожесточенных боев освободила Курахово. Сражение, длившееся с начала осени, завершилось разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает оттеснять противника на запад — к административным границам ДНР. О боях за город с довоенным населением 18 тысяч человек и дальнейших задачах военных — в материале РИА Новости.

Стремительное продвижение

Минувшим летом и осенью российские войска освободили Красногоровку, Угледар, Новогродовку, Селидово, Украинск, Горняк. Теперь этот список пополнило и Курахово. Следом за центральным пал южный бастион крупного укрепрайона ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово. Противника отодвинули от Донецка на расстояние, уже не позволяющее обстреливать столицу ДНР ствольной артиллерией. Впрочем, реактивная по-прежнему достает.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
12:50
Курахово — важный логистический узел. Через город проходит хорошая асфальтированная трасса на Запорожье. Отсюда снабжалась группировка ВСУ в Угледаре. Теперь, по сути, рухнул весь фронт противника на Южнодонецком направлении. Единственный крупный населенный пункт, оставшийся здесь под контролем Киева, — Великая Новоселка.
Это уже самая граница ДНР и Запорожской области, так называемый Времевский выступ, который сформировался в результате летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м. Сейчас его берут в клещи, отрезая от линий снабжения. С севера обходят со стороны Нового Комара, с востока — от Шахтерского и Золотой Нивы, с юга — от Сторожевого и Благодатного. После освобождения Великой Новоселки Киев лишится последнего из немногих территориальных приобретений позапрошлогоднего "контрнаступа".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
С взятием под контроль всего юга ДНР у российской армии высвободятся силы для других участков фронта. Логичным продолжением выглядит Покровская операция. Покровск (Красноармейск) с шестидесятитысячным довоенным населением группировка "Центр" пока особо не трогала. Этот город тоже берут в клещи.
Российские войска закрепились в Шевченко, в паре километров к юго-западу от Покровска. Одновременно подразделения "Центра" наступают с юга вдоль железной дороги из Селидово. Надо отрезать город от трассы M-30 в Днепропетровскую область, до границы с которой отсюда порядка 25 километров. Высвободившиеся силы группировки "Юг" очень бы здесь пригодились. Впрочем, они могут поддержать и "Восток", действующий на Запорожском направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Штаты получат на Украине дырку от бублика
08:00

Ощутимый удар

За Курахово всерьез взялись сразу после освобождения Угледара в конце сентября. ВСУ отступили на север — в Богоявленку и Успеновку. Бойцы "Востока" быстро "скатали в рулон" несколько десятков квадратных километров фронта, и к декабрю противник оказался в котле у реки Сухие Ялы на рубеже Успеновка — Веселый Гай — Елизаветовка — Катериновка. К середине месяца этот карман полностью ликвидировали, что обезопасило фланги группировки, обходившей Курахово с юга.
Ранее, в октябре, подразделения "Юга" нейтрализовали укрепрайон ВСУ в районе Максимильяновки. Его обошли с севера — со стороны Острого и Островского и, преследуя отступающего противника, ворвались на восточные окраины Курахово. "Открытку" — частный сектор — освободили довольно быстро. Повозиться пришлось с центральными и западными районами, где преобладает многоэтажная застройка. К концу года вэсэушников вытеснили в "промку".
К тому времени Курахово уже обошли с запада сходящимися ударами на Дачное — с юга, от Янтарного, и с севера, от Старых Тернов, перерезав "дорогу жизни" в Запорожскую область. По официальной информации Минобороны, город полностью освободили 6 января.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой
4 января, 08:00
В военном ведомстве напомнили, что за десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Кроме того, с севера была водная преграда — водохранилище.
"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", — уточнили в министерстве.
Ежедневные потери ВСУ в городе составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными. Утрата Курахово — чувствительный удар для Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников
31 декабря 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУгледарРоссия
 
 
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