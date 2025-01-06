Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram
Вакцина "ЭнтероМикс". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс".
"В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал он.
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Он пояснил, что злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.
Каприн напомнил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными. Он добавил, что нет ускоренных процессов через мессенджеры или соцсети.
"Ни я, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента", — отметил он.
Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс", однако через несколько дней набор был приостановлен из-за большого числа запросов, но главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что будут новые волны набора.
Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
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