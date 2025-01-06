https://ria.ru/20250106/karpin-1992690523.html

Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram

Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram - РИА Новости, 06.01.2025

Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:03:00+03:00

2025-01-06T21:03:00+03:00

2025-01-06T21:22:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". "В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал он. Он пояснил, что злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. Каприн напомнил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными. Он добавил, что нет ускоренных процессов через мессенджеры или соцсети."Ни я, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента", — отметил он. Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс", однако через несколько дней набор был приостановлен из-за большого числа запросов, но главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что будут новые волны набора. Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.

https://ria.ru/20250102/moshenniki-1992312952.html

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общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук