Рейтинг@Mail.ru
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 06.01.2025 (обновлено: 21:22 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/karpin-1992690523.html
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram - РИА Новости, 06.01.2025
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram
Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:03:00+03:00
2025-01-06T21:22:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990990340_0:171:1830:1200_1920x0_80_0_0_09e7d8babdd3c5fabad8905a328c1ae0.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс". "В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал он. Он пояснил, что злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. Каприн напомнил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными. Он добавил, что нет ускоренных процессов через мессенджеры или соцсети."Ни я, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента", — отметил он. Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс", однако через несколько дней набор был приостановлен из-за большого числа запросов, но главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что будут новые волны набора. Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
https://ria.ru/20250102/moshenniki-1992312952.html
https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990990340_2:0:1829:1370_1920x0_80_0_0_c3e0ba0e7bf092f8fa5ee0fb6774f95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с онковакциной в Telegram

Онколог Каприн предупредил о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

© Фото : НМИЦ РадиологииВакцина "ЭнтероМикс"
Вакцина ЭнтероМикс - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : НМИЦ Радиологии
Вакцина "ЭнтероМикс". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые предлагают за деньги якобы поучаствовать во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс".
"В последнее время нам поступают сообщения о мошеннической активности в Telegram. Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во "втором этапе" клинических испытаний онковакцины "Энтеромикс", — написал он.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
2 января, 13:27
Он пояснил, что злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.
Каприн напомнил, что все этапы участия в клинических исследованиях являются бесплатными. Он добавил, что нет ускоренных процессов через мессенджеры или соцсети.
"Ни я, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не пишут личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента", — отметил он.
Ранее сообщалось о начале отбора кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины "Энтеромикс", однако через несколько дней набор был приостановлен из-за большого числа запросов, но главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что будут новые волны набора.
Препарат "Энтеромикс" разработали в НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с "Госуслуг"
23 декабря 2024, 04:34
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала