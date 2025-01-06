https://ria.ru/20250106/gosduma-1992626002.html

В Госдуме рассказали о приоритетах весенней сессии

В Госдуме рассказали о приоритетах весенней сессии - РИА Новости, 06.01.2025

В Госдуме рассказали о приоритетах весенней сессии

Фракции Госдумы в весеннюю сессию сосредоточатся на законопроектах, направленных на обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации, а также мерах... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T03:03:00+03:00

2025-01-06T03:03:00+03:00

2025-01-06T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фракции Госдумы в весеннюю сессию сосредоточатся на законопроектах, направленных на обеспечение социальных гарантий для участников спецоперации, а также мерах по борьбе с нелегальной миграцией, рассказали РИА Новости представители парламентских фракций. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в приоритете работы палаты находится реализация послания президента России Владимира Путина. По его словам, от этого зависит достижение целей национального развития РФ. Также в числе приоритетов - поддержка участников СВО и членов их семей. Кроме того, в приоритетной повестке решение вопросов, которые ставят избиратели. "Во время весенней сессии депутаты фракции партии "Единая Россия" продолжат работу над законопроектами, устанавливающими и корректирующими гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей. Есть ряд законопроектов, которые уже внесены, кроме того, президент во время пресс-конференции обозначил отдельные поручения, касающиеся тех, кто сейчас освобождает Курскую область от нацистов. Возможно, часть мер потребует законодательных решений", - рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. По его словам, фракция продолжит уделять серьезное внимание работе по защите государственного суверенитета от иностранного вмешательства, а также рассмотрит инициативы, которые касаются уточнения статуса и ограничений в отношении иноагентов. Как пояснил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, фракция считает поддержку фронта своей главной задачей в весеннюю сессию. По его мнению, необходимо выводить экономику на темпы выше мировых, развивать сельское хозяйство и гарантировать продовольственную безопасность, сдерживать спекулятивный рост цен, обеспечивать защиту прав трудящихся, добиваться справедливой ставки прогрессивного налога, национализации сферы ЖКХ, поддерживать развитие образования, науки и технологий. "Все эти предложения уже внесены коммунистами. В том числе разработаны и внесены важнейшие документы – проекты трудового и избирательного кодексов. Мы видим огромную поддержку наших инициатив со стороны людей. В будущем году мы будем продолжать добиваться принятия законопроектов, внесенных фракцией КПРФ в Госдуму", - подчеркнул Афонин. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что важной задачей фракции в 2025 году станет повышение профессионального уровня кадрового состава сотрудников местных и региональных отделений, центрального аппарата партии и депутатов всех уровней для более качественной работы с населением и подготовки законопроектов. По его словам, пристальное внимание будет уделяться проведению заседаний организационного комитета празднования 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского, на которых определится перечень юбилейных мероприятий, их география, календарный план и сроки выполнения в 2026 году. "На основе обратной связи от граждан, наших местных депутатов будем формировать наиболее актуальные законотворческие инициативы. Для этих целей в структуре партии в каждом регионе работают палаты депутатов ЛДПР, создан центр мониторинга и развития законодательства. Будем анализировать лучшие законодательные практики регионов и работать над их внедрением", - добавил Слуцкий. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что фракция в 2025 году продолжит "наводить порядок" в сфере миграции. "Два наших приоритетных законопроекта из семи посвящены этой теме. Это предложение об отмене патентной системы – привлекать иностранцев можно будет только на основании разрешения на работу. И о депортации мигрантских кланов: если иностранный гражданин по каким-либо причинам подлежит депортации, вместе с ним высылаются все члены его семьи", - отметил он. Миронов подчеркнул, что в портфеле СРЗП свыше 30 демографических инициатив: о расширении семейной ипотеки на "вторичку", о повышенных пособиях для молодых мам-студенток, об отмене ограничений на начисление страхового стажа при рождении детей. "Кроме того, одним из приоритетных законопроектов СРЗП на весну вводятся социальные банковские карты "Помощь". На такие карты малоимущие граждане смогут ежемесячно получать выплату в размере прожиточного минимума – на покупку продуктов, лекарств, других товаров первой необходимости", - добавил парламентарий. Фракция "Новые люди" также сосредоточит свою работу в весенней сессии на ужесточении миграционной политики. В пресс-службе партии рассказали, что готовится закон о "мигрант ID" и инициатива о повышении минимальной стоимости патента для мигрантов. "В этом году провели большую работу по роботизации, в 2025 году это направление станет для нас одним из основных. Без повышения производительности труда развития не будет. Также будем добиваться принятия нашего закона о сталкинге и других инициатив, которые уже внесли", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250104/gosduma-1992455337.html

https://ria.ru/20250103/zakonoproekty-1992387632.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, юрий афонин, леонид слуцкий (политик), сергей миронов, госдума рф