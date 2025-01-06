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Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице
Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице - РИА Новости, 06.01.2025
Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице
Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Ленинградской области, повздорив с покупательницей, распылила газ ей в лицо, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:14:00+03:00
2025-01-06T15:14:00+03:00
2025-01-06T15:14:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Ленинградской области, повздорив с покупательницей, распылила газ ей в лицо, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 47-летняя женщина, рассказавшая о нападении на нее сотрудницы пункта выдачи маркетплейса на улице Шувалова в Мурино. "Пострадавшая рассказала, что в пункте выдачи в ходе внезапно возникшего конфликта сотрудница распылила содержимое перцового баллончика ей в лицо. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают личность участницы конфликта, чтобы ее задержать.
https://ria.ru/20241226/peterburg-1991413035.html
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице
МВД: сотрудница пункта выдачи в Мурино распылила газ в лицо покупательнице