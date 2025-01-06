https://ria.ru/20250106/gaz-1992666366.html

Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице

Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице - РИА Новости, 06.01.2025

Сотрудница ПВЗ в Ленинградской области распылила газ в лицо покупательнице

Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Ленинградской области, повздорив с покупательницей, распылила газ ей в лицо, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:14:00+03:00

2025-01-06T15:14:00+03:00

2025-01-06T15:14:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса в Ленинградской области, повздорив с покупательницей, распылила газ ей в лицо, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 47-летняя женщина, рассказавшая о нападении на нее сотрудницы пункта выдачи маркетплейса на улице Шувалова в Мурино. "Пострадавшая рассказала, что в пункте выдачи в ходе внезапно возникшего конфликта сотрудница распылила содержимое перцового баллончика ей в лицо. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают личность участницы конфликта, чтобы ее задержать.

https://ria.ru/20241226/peterburg-1991413035.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия