https://ria.ru/20250106/frantsiya-1992691899.html

Баку обвинил Париж в подрыве стабильности в Закавказье

Баку обвинил Париж в подрыве стабильности в Закавказье - РИА Новости, 06.01.2025

Баку обвинил Париж в подрыве стабильности в Закавказье

МИД Азербайджана обвинил власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказье. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:31:00+03:00

2025-01-06T21:31:00+03:00

2025-01-06T23:02:00+03:00

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БАКУ, 6 янв — РИА Новости. МИД Азербайджана обвинил власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказье. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед послами с традиционной речью, в которой обвинил Азербайджан в нападении на заморские территории, особенно в Новой Каледонии. Макрон также затронул тему Южного Кавказа. По его словам, Париж защищает международное право и Армению. "Очередные необоснованные претензии президента Франции в адрес Азербайджана и искажающие реальные факты провокационные заявления неприемлемы. Решительно осуждаем подобные провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями", — заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде. Как он подчеркнул, Париж готовит Ереван к реваншу и осуществляет масштабное вооружение этой страны, в то время как в регионе возникли реальные условия для мира. По словам Гаджизаде, Франция, позиционирующая себя как поборник международного права, никогда не критиковала грубое нарушение норм и принципов международного права в отношении Баку, политику этнической чистки, массовые убийства и преступления против человечности, совершенные Арменией против Азербайджана. "Хотели бы еще раз напомнить французской стороне, что справедливая война, проведенная Азербайджаном на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, была нацелена только на то, чтобы положить конец оккупации со стороны Армении", — отметил он. Представитель МИД также заявил, что приписывание Азербайджану причин неудачной деятельности Франции на ее заморских территориях как проявления коварной неоколониальной политики говорит об ошибочности курса официального Парижа. "Вместо того чтобы обвинять другие страны, Франции было бы полезнее извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики", — подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.Баку требует от Парижа положить конец шагам, которые не служат миру и подрывают стабильность в регионе, резюмировал он.

https://ria.ru/20250103/makron-1992445726.html

https://ria.ru/20241225/makron-1991343459.html

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