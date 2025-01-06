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"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 06.01.2025 (обновлено: 16:54 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:56:00+03:00
2025-01-06T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Три масштабных проекта Зеленского — привели его к его сказочному обогащению. Пандемия “ковид” принесла ему и окружению от 500 до 1000 миллионов долларов. Только на вакцинах и масках. Проект “Большая стройка” около восьми миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — заявил он.Кроме этого, по словам парламентария, Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня, суды и другое."Итого, за пять лет около ста миллиардов долларов США. Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых", — заключил он.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского

Дубинский: Зеленский нажился на COVID-19, Большой стройке и войне

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Три масштабных проекта Зеленского — привели его к его сказочному обогащению. Пандемия “ковид” принесла ему и окружению от 500 до 1000 миллионов долларов. Только на вакцинах и масках. Проект “Большая стройка” около восьми миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
09:30
Кроме этого, по словам парламентария, Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня, суды и другое.
"Итого, за пять лет около ста миллиардов долларов США. Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых", — заключил он.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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