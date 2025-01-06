https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html

"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского

"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского - РИА Новости, 06.01.2025

"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского

Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:56:00+03:00

2025-01-06T13:56:00+03:00

2025-01-06T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Три масштабных проекта Зеленского — привели его к его сказочному обогащению. Пандемия “ковид” принесла ему и окружению от 500 до 1000 миллионов долларов. Только на вакцинах и масках. Проект “Большая стройка” около восьми миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — заявил он.Кроме этого, по словам парламентария, Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня, суды и другое."Итого, за пять лет около ста миллиардов долларов США. Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых", — заключил он.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html

https://ria.ru/20250106/19fortyfive-1992659838.html

https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины