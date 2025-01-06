"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
Дубинский: Зеленский нажился на COVID-19, Большой стройке и войне
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на конфликте с Россией, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Три масштабных проекта Зеленского — привели его к его сказочному обогащению. Пандемия “ковид” принесла ему и окружению от 500 до 1000 миллионов долларов. Только на вакцинах и масках. Проект “Большая стройка” около восьми миллиардов долларов. Война, по моим оценкам, около 50 миллиардов долларов", — заявил он.
Кроме этого, по словам парламентария, Зеленскому также поступают деньги со стандартных государственных структур и предприятий, таких как налоговая, таможня, суды и другое.
"Итого, за пять лет около ста миллиардов долларов США. Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых", — заключил он.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине процветает коррупция, но с ней усиленно борются.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
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