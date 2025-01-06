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В Амурской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2025
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08:16 06.01.2025 (обновлено: 08:17 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/dtp-1992636597.html
В Амурской области произошло смертельное ДТП
В Амурской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2025
В Амурской области произошло смертельное ДТП
ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе "Амур" вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T08:16:00+03:00
2025-01-06T08:17:00+03:00
происшествия
авто
циолковский (наукоград)
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 янв - РИА Новости. ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе "Амур" вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, утром в понедельник на 1347-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. "Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня вблизи ЗАТО Циолковский. В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Предварительной причиной автоаварии стал выезд на встречную полосу движения. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.
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циолковский (наукоград)
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происшествия, авто, циолковский (наукоград), амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Циолковский (наукоград), Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Амурской области произошло смертельное ДТП

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Приамурье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники дорожно-патрульной службы
Сотрудники дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 янв - РИА Новости. ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе "Амур" вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, утром в понедельник на 1347-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida.
"Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня вблизи ЗАТО Циолковский. В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Предварительной причиной автоаварии стал выезд на встречную полосу движения. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.
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