https://ria.ru/20250106/dtp-1992636597.html

В Амурской области произошло смертельное ДТП

В Амурской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 06.01.2025

В Амурской области произошло смертельное ДТП

ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе "Амур" вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:16:00+03:00

2025-01-06T08:16:00+03:00

2025-01-06T08:17:00+03:00

происшествия

авто

циолковский (наукоград)

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924925_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_93e65284cb01ce064f3719bb740b495f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 янв - РИА Новости. ДТП, в результате которого погибли двое и трое пострадали, произошло на федеральной трассе "Амур" вблизи в ЗАТО Циолковский Амурской области, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ведомства, утром в понедельник на 1347-м километре автодороги "Амур" произошло столкновение автомобилей Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. "Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня вблизи ЗАТО Циолковский. В результате ДТП два человека погибли и три с травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Предварительной причиной автоаварии стал выезд на встречную полосу движения. На месте автоаварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по ЗАТО Циолковский.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html

циолковский (наукоград)

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, циолковский (наукоград), амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)