https://ria.ru/20250106/briks-1992681929.html

Индонезия вступила в БРИКС

Индонезия вступила в БРИКС - РИА Новости, 06.01.2025

Индонезия вступила в БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщило правительство Бразилии, информацию об этом разместили на официальном сайте МИД страны. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T18:40:00+03:00

2025-01-06T18:40:00+03:00

2025-01-06T19:27:00+03:00

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МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщило правительство Бразилии, информацию об этом разместили на официальном сайте МИД страны. "В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника", — сказано в заявлении. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года консенсусом, однако вступлению предшествовали президентские выборы в этой стране и формирование нового правительства.Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. Президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что много государств проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом. Как отметил российский лидер, объединение не служит инструментом противодействия Западу, а работает во благо ее членов. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024 года занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

https://ria.ru/20250105/dollar-1992552801.html

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индонезия, бразилия, брикс, в мире, мауру виейра, россия, владимир путин, большая двадцатка