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Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно - РИА Новости, 06.01.2025
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17:21 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/arest-1992676432.html
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно - РИА Новости, 06.01.2025
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
Житель Санкт-Петербурга, который пытался застрелить свою знакомую через окно, стал обвиняемым по делу о покушении на убийство, он отправлен под стражу, сообщил... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:21:00+03:00
2025-01-06T17:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который пытался застрелить свою знакомую через окно, стал обвиняемым по делу о покушении на убийство, он отправлен под стражу, сообщил городской главк СК РФ. "По данным следствия, 3 января... злоумышленник, находясь в своей машине, припаркованной у жилого дома на проспекте Солидарности, где проживает его знакомая, выстрелил в последнюю через окно ее квартиры. Свой преступный умысел фигурант не смог довести до конца, поскольку промахнулся и в потерпевшую не попал, после этого последняя скрылась", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурант задержан 4 января, уточняют в ГСУСК. "Злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в городском главке СК.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно

СК: жителя Петербурга, пытавшегося застрелить знакомую через окно, арестовали

© Фото : ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуПулевое отверстие в окне квартиры в Санкт-Петербурге
Пулевое отверстие в окне квартиры в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Пулевое отверстие в окне квартиры в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который пытался застрелить свою знакомую через окно, стал обвиняемым по делу о покушении на убийство, он отправлен под стражу, сообщил городской главк СК РФ.
"По данным следствия, 3 января... злоумышленник, находясь в своей машине, припаркованной у жилого дома на проспекте Солидарности, где проживает его знакомая, выстрелил в последнюю через окно ее квартиры. Свой преступный умысел фигурант не смог довести до конца, поскольку промахнулся и в потерпевшую не попал, после этого последняя скрылась", – говорится в сообщении.
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-ПетербургуОбвиняемый по делу о покушении на убийство в Санкт-Петербурге
Обвиняемый по делу о покушении на убийство в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Обвиняемый по делу о покушении на убийство в Санкт-Петербурге
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурант задержан 4 января, уточняют в ГСУСК.
"Злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в городском главке СК.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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