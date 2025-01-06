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Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно - РИА Новости, 06.01.2025
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
Житель Санкт-Петербурга, который пытался застрелить свою знакомую через окно, стал обвиняемым по делу о покушении на убийство, он отправлен под стражу, сообщил... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:21:00+03:00
2025-01-06T17:21:00+03:00
2025-01-06T17:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который пытался застрелить свою знакомую через окно, стал обвиняемым по делу о покушении на убийство, он отправлен под стражу, сообщил городской главк СК РФ. "По данным следствия, 3 января... злоумышленник, находясь в своей машине, припаркованной у жилого дома на проспекте Солидарности, где проживает его знакомая, выстрелил в последнюю через окно ее квартиры. Свой преступный умысел фигурант не смог довести до конца, поскольку промахнулся и в потерпевшую не попал, после этого последняя скрылась", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурант задержан 4 января, уточняют в ГСУСК. "Злоумышленнику предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключают в городском главке СК.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга пытался застрелить знакомую через окно
СК: жителя Петербурга, пытавшегося застрелить знакомую через окно, арестовали