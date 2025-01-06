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В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав
В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав - РИА Новости, 06.01.2025
В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав
Таксист, которого почти десять лет назад лишили прав, получил десять суток административного ареста по решению мирового судьи в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:21:00+03:00
2025-01-06T16:21:00+03:00
2025-01-06T16:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Таксист, которого почти десять лет назад лишили прав, получил десять суток административного ареста по решению мирового судьи в Санкт-Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале."Сегодня мировой судья судебного участка № 12 отправил под арест таксиста, который ездил и якобы не знал, что лишен прав десять лет назад", — написала она.Как уточнила Лебедева, Дмитрий Зайнаков, будучи лишен водительских прав 4 августа 2015 года постановлением мирового судьи судебного участка № 8 в Челябинске, в воскресенье находился за рулем Cherry Tiggo на Косой линии Васильевского острова в Петербурге. Ему вменяют часть 2 статьи 12.7 КоАП об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Зайнаков, который, по его словам, работает в компании "Импульс", признал вину, сообщив, что не знал о решении мирового судьи Челябинска. Суд приговорил его к десяти суткам ареста.
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав
В Петербурге на 10 суток арестовали таксиста, лишенного прав десять лет назад