https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html

В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав

В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав - РИА Новости, 06.01.2025

В Петербурге арестовали таксиста, который десять лет ездил без прав

Таксист, которого почти десять лет назад лишили прав, получил десять суток административного ареста по решению мирового судьи в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T16:21:00+03:00

2025-01-06T16:21:00+03:00

2025-01-06T16:48:00+03:00

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_0:145:2121:1338_1920x0_80_0_0_ab6fb8607eb5a027cf0760a9dc77a29e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв — РИА Новости. Таксист, которого почти десять лет назад лишили прав, получил десять суток административного ареста по решению мирового судьи в Санкт-Петербурге, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале."Сегодня мировой судья судебного участка № 12 отправил под арест таксиста, который ездил и якобы не знал, что лишен прав десять лет назад", — написала она.Как уточнила Лебедева, Дмитрий Зайнаков, будучи лишен водительских прав 4 августа 2015 года постановлением мирового судьи судебного участка № 8 в Челябинске, в воскресенье находился за рулем Cherry Tiggo на Косой линии Васильевского острова в Петербурге. Ему вменяют часть 2 статьи 12.7 КоАП об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Зайнаков, который, по его словам, работает в компании "Импульс", признал вину, сообщив, что не знал о решении мирового судьи Челябинска. Суд приговорил его к десяти суткам ареста.

https://ria.ru/20241204/marokko-1987302750.html

https://ria.ru/20241121/napadenie-1984999817.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, россия