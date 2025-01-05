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США не могут позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен - РИА Новости, 05.01.2025
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21:54 05.01.2025 (обновлено: 21:55 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992614029.html
США не могут позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен
США не могут позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен - РИА Новости, 05.01.2025
США не могут позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен
США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это будет ужасным политическим решением, считает председатель комитета по международным делам палаты... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T21:54:00+03:00
2025-01-05T21:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это будет ужасным политическим решением, считает председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол. "Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России", - заявил он в воскресном интервью телеканалу ABC News. По словам Маккола, Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой и это должна быть задача избранного американского президента Дональда Трампа. "Я не думаю, что администрация Байдена дала им рычаг. Я думаю, президент Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры. Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус", - добавил конгрессмен. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
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в мире, россия, украина, москва, майкл маккол, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Майкл Маккол, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
США не могут позволить себе потерять Украину, заявил конгрессмен

Конгрессмен Маккол: потеря Украины поставит США в проигрышную позицию перед РФ

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это будет ужасным политическим решением, считает председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.
"Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России", - заявил он в воскресном интервью телеканалу ABC News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Я же непредсказуемый": Трамп отказывается от заключения мира по Украине
22 декабря 2024, 08:00
По словам Маккола, Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой и это должна быть задача избранного американского президента Дональда Трампа.
"Я не думаю, что администрация Байдена дала им рычаг. Я думаю, президент Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры. Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус", - добавил конгрессмен.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
17 декабря 2024, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМайкл МакколДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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