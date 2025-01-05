https://ria.ru/20250105/ukraina-1992612787.html

Депутат Рады обвинила руководство Украины в продвижении ВС России на фронте

Депутат Рады обвинила руководство Украины в продвижении ВС России на фронте - РИА Новости, 05.01.2025

Депутат Рады обвинила руководство Украины в продвижении ВС России на фронте

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая пожаловалась, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день, обвинив в этом... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T21:34:00+03:00

2025-01-05T21:34:00+03:00

2025-01-05T21:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир путин

юрий ушаков

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая пожаловалась, что Вооруженные силы России продвигаются на десятки километров вперед за день, обвинив в этом украинское военное руководство, также она раскритиковала новое наступление в Курской области. "Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, которые удобны преимущественно для них… продвигаются на десятки километров вперед за день... Скоро уже, очень скоро - "крепость Покровск", который вовсе не крепость. Но, похоже, военно-политические приоритеты - это не защита днепровско-донецкого кластера природных ресурсов Украины... не реформирование армии", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Украинским генералам, продолжает Безуглая, нужно показать еще так называемое продвижение, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно управляют ВСУ, паразитировать на мимолетной эйфории и надеждах населения, чтобы и дальше продержаться и ничего не менять. Делается это, по словам депутата, для того, чтобы скрыть свои преступления. "То южное наступление в 2023 году, то Курская область в 2024 году. Что теперь? Иллюзии. Теперь - Покровск (до переименования украинскими властями - Красноармейск - ред.), Краматорск, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Харьков. Политическое руководство это устраивает, как вижу. Нет, это не поддерживаю и не принадлежу к власти. Совсем. Единственное, что у меня еще осталось, - возможность коммуникации. Но иметь возможность общаться и быть услышанной - разные вещи. Такое невозможно ни морально, ни физически - ни выдержать, ни поддержать", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая заявляла, что украинские генералы продолжают оставаться неприкосновенными и не подвергаются наказаниям со стороны властей за отсутствие фортификационных сооружений на фронте, в том числе на харьковском направлении. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250105/front-1992588406.html

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992585181.html

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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