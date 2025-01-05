https://ria.ru/20250105/ukraina-1992611216.html

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 05.01.2025

В Павлограде прогремели взрывы

Взрыв прогремел в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.01.2025

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Павлограде Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Павлограде в Днепропетровской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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