https://ria.ru/20250105/ukraina-1992585181.html

СМИ раскрыли, на что готовы украинцы ради завершения конфликта

СМИ раскрыли, на что готовы украинцы ради завершения конфликта - РИА Новости, 05.01.2025

СМИ раскрыли, на что готовы украинцы ради завершения конфликта

Украинцы стали охотнее воспринимать мысль о территориальных уступках, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Хотя условия уступок президенту России Владимиру... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T15:34:00+03:00

2025-01-05T15:34:00+03:00

2025-01-05T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинцы стали охотнее воспринимать мысль о территориальных уступках, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Хотя условия уступок президенту России Владимиру Путину еще предстоит определить, идея отказаться от части территории в обмен на мир, похоже, прочно засела в умах многих украинцев", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если план будущего спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога осуществиться, это станет катастрофой для Зеленского. В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250105/dmitruk-1992555994.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины