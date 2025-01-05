https://ria.ru/20250105/ukraina-1992579863.html

В Днепропетровской области прогремел взрыв

В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025

В Днепропетровской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:32:00+03:00

2025-01-05T14:32:00+03:00

2025-01-05T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 14.06 (по мск). "В Павлограде в Днепропетровской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, павлоград, украина