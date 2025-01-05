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В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 05.01.2025
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:32:00+03:00
2025-01-05T14:32:00+03:00
2025-01-05T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 14.06 (по мск). "В Павлограде в Днепропетровской области был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Украина
В Днепропетровской области прогремел взрыв
В Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв